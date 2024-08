El Barcelona inicia su aventura en LaLiga

El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, asegura que no piensa en las cosas que no se pueden cambiar respecto a las dificultades existentes con la inscripción de jugadores o las lesiones y advirtió que por ello no hay excusas ni quejas.

El alemán debuta hoy en el banquillo blaugrana en visita al Valencia, y al mismo le preguntaron sobre las imposibilidad de contar de momento con Íñigo Martínez, Dani Olmo, Pau Víctor, Alex Valle y Pablo Torre, quienes no han podido ser inscritos a causa del fair play financiero.

“Las cosas que no podemos cambiar, no las pensamos. No hay excusas ni quejas. En el pasado he tenido muchas experiencias y he llegado aquí con la situación que hay, así que nos centramos en el partido. He venido con una situación que acepto”, dijo el alemán, quien no anunció con anticipación la lista de convocados para el duelo.

En todo caso, según fuentes del club azulgrana, la documentación sobre el acuerdo con Aramark para desbloquear la situación financiera, ya está en manos de LaLiga, organismo que tiene que dar el visto bueno definitivo. En todo caso, existe la posibilidad de que todo se pueda desbloquear hasta poco antes del inicio del partido.

De todas maneras, Flick está convencido de que cuenta con una plantilla con mucha calidad y su equipo es capaz de competir contra cualquiera, también frente al Real Madrid. “El futbol va de si ganas o de si pierdes. Nosotros nos preparamos para cada partido”, resumió.

Flick asegura que tiene muchas ganas ante el estreno del equipo frente a un rival muy duro como será el Valencia, que juega con un 4-4-2, con un futbol muy directo y de ataque. “Buscarán los espacios en la primera línea y eso es lo que esperamos”, indicó.