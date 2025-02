El Arsenal pierde a otro referente

Kai Havertz, delantero del Arsenal, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales.

Según “The Athletic”, el alemán se lesionó este músculo durante los entrenamientos que ha hecho el equipo estos días en Dubái, aprovechando el parón de dos semanas por su eliminación en la Copa de Inglaterra y no tener que disputar la eliminatoria de acceso a octavos de la Champions League.

Havertz, quien aún no sabe si tendrá que operarse o no, se perderá los cuatro meses de competición que quedan y no podrá ayudar al Arsenal en su lucha por ganar la Champions y la Premier League.

El germano se había convertido en la única referencia arriba del Arsenal tras la rotura de ligamento cruzado de Gabriel Jesús. Además, se une a una lista de bajas que también incluye a Bukayo Saka, que no volverá hasta marzo, y a Gabriel Martinelli, al que aún le queda un mes de ausencia.

Esta temporada, Havertz

Con el mercado cerrado hace más de una semana Mikel Arteta, que trató a última hora de convencer a Ollie Watkins para que firmara por el Arsenal, se queda con Raheem Sterling y Leandro Trossard como jugadores de ataque, a la espera de la vuelta de Saka y Martinelli, que tampoco son delanteros centro.