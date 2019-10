Édgar Zaldívar lamenta la actitud de la afición rojinegra

Se habían comportado a la altura de las circunstancias, no solo en el partido contra Necaxa, sino en cotejos anteriores, sin embargo, la afición rojinegra volvió a manifestarse emitiendo el grito homofóbico penado por la FIFA, es por eso que Édgar Zaldívar lamentó el comportamiento y actitud de los fanáticos, que al ver cómo su equipo estaba derrotado, buscaron expresar su inconformidad, provocando al silbante Fernando Guerrero cada que Hugo González despejaba.

"Es lo que lamentablemente pasa, nosotros no queremos que eso pasa, pero fue la impotencia de la afición y hay que tratar de dar la mejor imagen nosotros y tratar de evitar ese grito. No hay molestia, pero se entiende la impotencia, aunque no es manera de que ellos la demuestren, pero se entiende totalmente", dijo el mediocampista del Atlas.

Zaldívar recordó que la institución a la cual pertenece está presente en redes sociales y demás escaparates buscando erradicar ese grito que podría acarrearle duras sanciones, desde la pérdida de puntos, hasta el veto del Estadio Jalisco, es por eso que hace un llamado a los fieles rojinegros, a que se comporten en las tribunas.

"Hago un llamado, nosotros totalmente hemos hecho campañas, Camilo salió con una playera en ese sentido, estamos de la mejor manera tratando de dar el mejor de los ejemplos, y tratando de buscar la manera para que ellos ya no lo hagan", siguió.

Durante el partido, el grito apareció cerca del final en tres ocasiones, causando que el sonido local solicitara que se señalara a todo aquel que emitió la arenga; además de que ante la reincidencia, el árbitro detuvo el compromiso unos minutos.

Ya en el plano deportivo, Édgar Zaldívar lamentó la derrota ante Necaxa, sin embargo no suda ni se acongoja, y es que el martes tienen su siguiente compromiso, por lo que no hay tiempo de dejar la cabeza abajo y deben ir por los tres puntos, para mantener vivas las esperanzas de alcanzar el boleto a la Liguilla.

"Quedan tres partidos en donde tenemos la oportunidad de poder sumar, sigue Pumas el martes, no hay momento de agachar la cabeza, sacar el pecho y sacar los tres puntos en México", finalizó diciendo el mediocampista del Atlas, Édgar Zaldívar.