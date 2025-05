Domènec Torrent es contactado por Rayados, ¿se lo ganarán a Chivas?

Con la salida de Gerardo Espinoza del banquillo de Chivas, varios entrenadores han comenzado a sonar con fuerza para sustituir al técnico mexicano, entre los que destacan los nombres de Domènec Torrent quien renunció a su cargo como entrenador del Atlético de San Luis, y Robert Dante Siboldi quien continúa sin equipo desde su salida de los Tigres en junio del año pasado.

Por su parte, los Rayados de Monterrey también saldrían a la búsqueda de un nuevo entrenador, ya que diversas fuentes han mencionado que en caso de que Monterrey no salga campeón este torneo, Martín Demichelis sería despedido del cuadro regiomontano, esto debido al mal torneo que ha tenido su equipo, sumado a la última derrota frente a Pachuca en el Play-In y de los aparentes problemas con algunos de sus dirigidos, entre ellos Sergio Canales.

Esta mañana el periodista deportivo, David Medrano, mencionó para el programa de radio “El Super Gol”, que los Rayados ya estarían buscando su “Plan B” en caso que de Demichelis salga del equipo, por lo que ya habrían contactado a Domènec Torrent para ser su próximo entrenador con la primera responsabilidad de llevar a los regiomontanos a hacer un buen papel en el Mundial de Clubes de este verano.

“Chivas debe de apurarse si quieren a Torrent, porque me llamaron de Europa y me dijeron que los Rayados ya se contactaron con él y si Chivas no se apura se lo van a ganar”, mencionó el periodista de TV Azteca.

Sin embargo, a pesar de que Domènec Torrent se habría convertido en la opción principal de Chivas, el periodista tapatío, Raymundo González, confirmó para el mismo programa que Chivas buscaría una reunión presencial con el uruguayo, Robert Dante Siboldi, por lo que el Guadalajara tendría a este par de técnicos como sus candidatos para tomar las riendas del conjunto rojiblanco.

