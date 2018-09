Directiva de Leones pide a jugadores "estar a la altura"

El mal paso de Leones Negros en el torneo ha despertado la autocrítica dentro de la cúpula del equipo, pues luego del empate del viernes pasado en la cancha del Estadio Jalisco, la directiva de la Universidad de Guadalajara les ha pedido a sus jugadores "estar a la altura de las circunstancias".

"Fue un empate con sabor a derrota. Si bien tenemos dos partidos sin perder, esta era una oportunidad importante para meternos más de lleno en la zona de clasificación, pero dejamos de lado esa oportunidad que teníamos"

Así lo hizo el presidente Alberto Castellanos, quien reconoció que a su equipo le faltó ambición para llevarse el triunfo en el juego pasado, mismo en donde se dejó alcanzar por los Alebrijes de Oaxaca. Ahora, el directivo espera que su escuadra enderece el rumbo ante el Zacatepec.

"Fue un empate con sabor a derrota. Si bien tenemos dos partidos sin perder, esta era una oportunidad importante para meternos más de lleno en la zona de clasificación, pero dejamos de lado esa oportunidad que teníamos".

"El torneo es muy generoso. Estamos otra vez ahí, con la posibilidad ante un rival directo por los puestos de clasificación como lo es Zacatepec. Esperamos que el equipo se comporte a la altura de las circunstancias y podamos seguir sumando", compartió el dirigente.

En su análisis del juego ante Alebrijes de Oaxaca, Castellanos fue tajante al señalar que su equipo estaba más preocupado por no perder su ventaja que por la posibilidad de aumentarla, situación que le parece contraproducente para sus aspiraciones.

"Ahora que nos pusimos en ventaja contra Alebrijes me dio la impresión de que el equipo estaba más preocupado porque no le hicieran un gol que por meter el segundo, y yo siempre he dicho que cuando buscas mantener un resultado lo más seguro es que te alcancen. Se está platicando porque no podemos ser tan conservadores cuando el otro equipo no te está poniendo resistencia. Si ya le metiste uno tienes que ir por el segundo", finalizó el presidente.

Luego de su empate en la cancha del Jalisco, Leones se rezagó en su búsqueda de meterse en los puestos de Liguilla, pues apenas contabiliza cinco puntos y se ubica hasta el puesto 10 de la tabla general.

JM