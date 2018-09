Diego Maradona causa tumultos al arribar a México

Sin detenerse a hablar con decenas de hinchas que corrieron al aeropuerto a recibirlo, el astro argentino Diego Armando Maradona llegó ayer a Culiacán, sede de los Dorados de la División de Ascenso MX, equipo que dirigirá a partir de mañana.

“¡Bienvenido Dios Dorado! ¡Gracias Dios, Gracias Maradona!”, se leía en una pancarta que portaba uno de los aficionados que se arremolinaba en medio de la muchedumbre para rogar por un autógrafo o una fotografía a Maradona, quien llegó vestido de negro y con una bufanda dorada, blanca y negra, que son los colores de su nuevo equipo.

Diego Armando Maradona, quien además llevaba una gorra con el logotipo de Dorados, atravesó rápidamente el enjambre de periodistas y aficionados en compañía de José Antonio Núñez, presidente del club y Juan Pablo Santiago, director deportivo, y su abogado Matías Morla.

La contratación de la polémica luminaria de 57 años generó algunas dudas porque en contraste con su magistral desempeño con la pelota, su carrera como director técnico ha sido inestable.

“Cuando viene una figura como la de Diego pasa más por su interés que por los ofrecimientos económicos que puede llegar a tener, él sabe que es comenzar desde abajo, sabe el valor que tiene una Liga de ascenso”, comentó a la prensa José Antonio Núñez.

La directiva del equipo está interesada en que “transmita ese conocimiento, esa experiencia que tiene como jugador”, expuso.

En 1995, Maradona dirigió al popular Racing Club con un sombrío saldo de tres derrotas, seis empates y dos triunfos.

Pero a los hinchas de Dorados el pasado del astro les importa poco, de hecho han tenido que pellizcarse una y otra vez para estar seguros de que no es un sueño y que, en efecto, uno de los jugadores más grandes de la historia del futbol, dirigirá a su equipo, aunque también están decididos a exigirle resultados.

“Sus otras experiencias como técnico no han sido buenas, pero igual hay otros técnicos que así han empezado. Nosotros vamos a darle nuestro apoyo y exigirle cada partido para que lleve al equipo a lo grande”, comentó eufórico Bryan Félix, de 19 años, después de reconocer que cuando el fichaje se hizo público le costó trabajo creer “que fuera verdad”.

“Más que nada siento mucha esperanza”, dijo emocionado Sergio García, integrante de la barra Escuadrón Aurinegro de Dorados, quien esperó más de dos horas el arribo de Maradona.

Lo que sigue

Mañana será presentado como director técnico de los Dorados, que ocupan el lugar número 13 de 15 participantes en el Ascenso MX y han clasificado a Octavos de Final en la Copa MX, donde compiten junto a equipos de la Primera División.

Dorados apenas tiene tres puntos en el Apertura 2018.

En puerta: debut contra Cafetaleros

El primer partido que dirigirá Diego Armando Maradona con los Dorados de Culiacán será el próximo 15 de septiembre, cuando su equipo reciba a los Cafetaleros de Tapachula, oncena que marcha en el último lugar en la tabla general con tres unidades, pero con peor diferencia de goles que el club de Sinaloa. El juego será a las 21:00 horas.

El argentino Diego Armando Maradona afirmó que su meta como técnico de Dorados de Sinaloa es la de lograr el ascenso para jugar en la Liga MX.Ya en el hotel donde se hospedará, el campeón del mundo con Argentina en México 86 ofreció sus primeras impresiones respecto de su llegada al conjunto culichi.“Lo primero que les voy a decir es que aquí el proyecto es subir a Primera División, pero no se sube sin sacrificio. Vamos a trabajar mucho, a pedir la colaboración de los jugadores”, apuntó.El ex estratega de la Albiceleste en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 aseguró que le gusta mucho el balompié azteca y que uno de sus deseos era el de dirigir a algún equipo en esta Liga.“Es un futbol muy lindo, siempre me encantó el futbol mexicano, quería llegar, ahora estoy acá y creo que eso es lo principal... ya se vio en el aeropuerto la calidad de gente que hay y esto me hace feliz”.