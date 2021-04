Diego Cocca lamenta el trabajo del VAR en el partido contra León

El videoarbitraje fue protagonista en la cancha y en la conferencia de prensa del director técnico del Atlas, Diego Cocca y es que tras la derrota por 3-1 con León en el Estadio Jalisco, el timonel argentino lamentó el trabajo del VAR, al anular un gol, así como del trabajo de Enrique Santander y sus auxiliares, al anularle otro tanto a Milton Caraglio.

"Hay cosas que no voy a entender nunca como es el VAR, que nos quita un gol legítimo, que nos ponía de vuelta, pudimos sumar de a tres, lástima porque anulan también el gol de Milton por dos centímetros", dijo Diego Cocca, técnico del Atlas.

"No estoy de acuerdo para nada en el VAR, si Aldo no la hubiera tocado con el dedo chiquito, otra cosa hubiera sido, si el medio pie que le cobraron a Milton de fuera de lugar, no se lo marcaban, de otra cosa habláramos. Yo defenderé a mis jugadores que están dejando una actitud muy buena dentro de la cancha", enfatizó el timonel rojinegro.

Sobre su equipo en la cancha, Diego Cocca resaltó la actitud de sus jugadores, sobre todo al plantarle cara al actual campeón, un equipo de jerarquía que siempre pelea títulos.

"Muchas cosas rescatables, la actitud es lo principal, de ir siempre hacia adelante, de buscar el arco rival, empezamos muy bien, no pudimos reflejarlo en el marcador, no pudimos meter gol, luego se emparejó el partido, tuvimos cuatro o cinco jugadas claras para marcar. Tuvimos mucha intensidad, reaccionamos", dijo Cocca.

JM