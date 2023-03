Guillermo Almada y Diego Cocca lucharon hombro a hombro por ser el elegido para llegar al banquillo de la Selección Mexicana, carrera que después de unas semanas ganó el extécnico bicampeón con Atlas.

Una situación que consideró correcta Guillermo Almada, quien reconoció a Diego Cocca como un hombre ideal para llevar al Tricolor a un nuevo nivel.

Incluso, asegurando que tiene su total apoyo y disponibilidad para hablar sobre los jugadores mexicanos de los Tuzos de Pachuca.

"Tomaron la mejor decisión, a saber y entender de lo que ellos pensaban. Nadie toma una decisión sabiendo que le va a ir mal, siempre es pensando en que le va a ir bien. Le deseo lo mejor. Es una gran persona a pesar de lo poco que nos conocemos y estamos a entera disposición de él", mencionó en entrevista con ESPN.

Almada, quien es el reciente campeón de la Liga MX agregó que en algún futuro desea dirigir a la Selección Mexicana, pero por ahora se encuentra enfocado en hacer un buen torneo con Pachuca.

"Sí. Es una motivación para cualquier entrenador ser técnico de la Selección Mexicana. No me quiero poner a analizar el proceso de selección porque no estoy despechado, sino agradecido porque se fijaron en nosotros y quiero dar vuelta a la página", finalizó.

