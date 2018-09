Diego Armando Maradona, como pez en el agua

El nombre de Dorados da la vuelta al mundo de la mano del argentino Diego Armando Maradona. El héroe de la Selección de su país, que ganó la Copa Mundial de México 1986, fue anunciado ayer como nuevo entrenador de los Dorados de Sinaloa, equipo de la División del Ascenso MX.

El polémico astro argentino, de 57 años, fue contratado como entrenador del Gran Pez, confirmó el presidente del club, Jorge Alberto Hank.

“Lo contratamos para que venga a trabajar. Queremos que esté lo que resta de este torneo (Apertura 2018) y el que viene (Clausura 2019)”, dijo Hank a la cadena deportiva ESPN.

“En las pláticas que tuve con él se ha mostrado muy ilusionado de venir a entrenar. La verdad, convencerlo fue más fácil de lo que pensé”, agregó el directivo.

“Bienvenido Diego al Gran pez”, publicaron los Dorados ayer en su cuenta de Twitter, horas después de haber despedido a Francisco Ramírez como técnico del conjunto.

Maradona se desempeñaba como presidente y director deportivo del Dinamo Brest de Bielorrusia, pero los Dorados lograron convencerlo y se espera que sea presentado el próximo domingo.

Los Dorados vencieron el miércoles al Veracruz y se clasificaron a los Octavos de Final de la Copa MX y en la Liga de Ascenso aparecen en el decimotercer lugar con tres empates, tres derrotas y tres puntos.

“El Pelusa”, recordado en México por sus goles antológicos contra Inglaterra, necesitará hacer ajustes rápidos justamente en la ofensiva, la peor del torneo Apertura con dos goles anotados en seis partidos, contra siete recibidos.

El último gran fichaje de los Dorados fue el del centrocampista español Josep “Pep” Guardiola, quien se retiró como profesional con el conjunto en la temporada 2005-2006 bajo el mando del entrenador español Juan Manuel Lillo, de quien el jugador tomó experiencia para su siguiente profesión, la de entrenador.

Diego Armando Maradona está ligado a México porque, además de hacerse campeón mundial en 1986, lo ha visitado en numerosas ocasiones, entre ellas un partido en la despedida del delantero Carlos Hermosillo.

Genio y figura...

Durante el Mundial de Rusia las actitudes de Diego Armando Maradona no pasaron inadvertidas, pues algunas rayaron en lo agresivo, vulgar o paranoia.

De hecho, la FIFA reconvino al astro argentino e incluso le advirtió con una sanción si continuaba con su pasión desbordada durante los partidos. Al “10” se le vio mal de salud durante el juego de Argentina vs. Nigeria, y fue necesario darle asistencia médica.

Polémicas declaraciones contra México

El argentino Diego Armando Maradona también se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con México; la última fue hace un par de meses cuando dijo que este país no merecía ser sede de la Copa Mundial de 2026, porque el equipo azteca no es protagonista en los Mundiales. “Acá sale ganando México cuando no se lo merece, porque en realidad México gana dos partidos, llegan los mexicanos (contra) Brasil o Alemania, ¡pumba, fuera!”, señaló el argentino.

Antes, el 24 de julio de 2015, tras el polémico partido que México ganó 2-1 a Panamá en la Copa de Oro, Maradona declaró: “Me solidarizo con los jugadores de Panamá. El partido debería volver a jugarse y deberían echar al árbitro”.

Antes, en 1990, Maradona tuvo un enfrentamiento con el ahora exárbitro mexicano Edgardo Codesal, quien decretó un penalti en favor de Alemania en la Final del Mundial de Italia, que decidió el título a favor de los europeos.

Sin embargo, Diego cuenta con muchos seguidores y es seguro que se convertirá en centro de atención aún cuando dirija en el Ascenso MX.

Su palmarés como DT

Mandiyú (Argentina) 1994

JJ 12 JG 1 JE 6 JP 5



Racing (Argentina) 1995

JJ 11 JG 2 JE 6 JP 3



Sel. Argentina 2008-2009

JJ 25 JG 18 JE 0 JP 7



Al Wasl (EAU) 2011-2012

JJ 23 JG 11 JE 3 JP 9



Al Fujairah (EAU) 2017-2018