David Martínez Aceves, a sus 26 años, puso pausa a su carrera como médico para incursionar en la élite del mundo de las Artes Marciales Mixtas con la UFC.

David se formó en el Seguro Social, en dónde estuvo entre 2019 y 2021 como médico interno de pregrado en el Hospital General de Zona No. 68, en Tulpetlac, Estado de México, y atendió a pacientes con COVID-19; sus tiempos libres como médico los dedicaba a practicar artes marciales.

"Llegaba de las guardias, comía algo, a veces no había dormido o estaba cansado, sin embargo, mis papás, mi hermana me ayudaban mucho para poder seguir los entrenamientos", recordó el mexicano.

Su disciplina y el compromiso le permitieron firmar el pasado 1 de octubre un contrato con la UFC, en dónde tendrá su debut a principios del 2025.

"Toda mi vida he practicado deporte, en esta área hay muchas lesiones, personas que se accidentan. Algunas veces no hay un doctor a la mano en el momento para poder ayudar, yo veía esos accidentes y quería ser la persona que extendiera una mano al accidentado. Desde ahí nació esta semilla por poder ser doctor", compartió.

"Me han dicho que son profesiones muy diferentes; sin embargo, yo veo que es casi lo mismo, que tienen mucha similitud, más de lo que parece, porque tanto los peleadores como los médicos son personas extraordinarias, superhumanos y gladiadores ".

Destacó el nivel de compromiso y dedicación que requieren ambas disciplinas, ya que no cualquier persona aguanta sesiones laborales de 25, 30 o más horas, y siguen de pie.

"Atendiendo a la gente, al igual que en la pelea, no muchas personas pueden seguir lanzando golpes o aguantando", declaró.

Con los guantes enfundados y shorts, el médico acude todos los días a ejercitarse a dos gimnasios en Ciudad de México y Estado de México, en diversos horarios, para prepararse física y mentalmente como peleador, sin perder de vista que, en un futuro, le gustaría regresar a la práctica médica.

"Siempre me he imaginado ya con un poquito más de edad trabajando en el IMSS, a lo mejor en alguna especialidad atendiendo en Primer Nivel, a mí me gusta mucho dar consultas, Yo atiendo a la gente", indicó.

David recordó el agotamiento que le dejaban los días de pandemia y la satisfacción de contribuir al bienestar de las personas; comentó que, así como él se ha desarrollado como peleador, otros compañeros médicos del Seguro Social ya son residentes de alguna especialidad.

"Qué orgullo haber sido su compañero, porque yo sé lo difícil que es esta carrera y lo difícil que es poder seguir avanzando ".

Resaltó la importancia del deporte, alimentación y recreación en la salud física y mental, e hizo un llamado para que los jóvenes que estén en formación en el plano académico y tengan algún sueño de destacar en otro ámbito, sepan que es posible conseguirlo.

"Les aconsejo que se organicen muy bien sus tiempos, hay bastante tiempo para poder realizar ambas cosas, pero te tienen que apasionar las dos, tu carrera deportiva y profesional. Lo que hagan, háganlo con pasión y con mucho amor", concluyó.

Con información de SUN

MBV