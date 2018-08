David Patiño apoya proyecto de asociación de técnicos

El técnico de Pumas, David Patiño, lamentó que en el futbol mexicano existan los dobles contratos que muchas veces no benefician a los entrenadores.

El estratega aclaró que nunca ha estado involucrado en dicha situación, pero apoyó la idea de Miguel Herrera de crear una asociación de técnicos que ayude a solucionar cualquier tipo de anomalías.

"Son cosas que no deberían estar, que no deberían hacerse así, en lo personal a mí nunca me ha pasado en ninguna de las instituciones que he estado, ojalá no ocurran ese tipo de cosas", dijo.

De cara al partido ante Monterrey, Patiño rechazó que lo tomen como un parámetro ya que cada duelo es un reto para la institución en busca de mantenerse en el primer sitio de la clasificación general.

"Lo sabemos es un gran reto y nosotros pensamos en conseguir los tres puntos, tenemos ilusiones y expectativas altas", indicó.

Patiño dio a conocer que Juan Manuel Iturbe podría tener minutos después de recuperarse de un problema que tuvo en la rodilla, mientras que Luis Fernando Quintana también está listo para jugar. El único que quedó descartado fue Alejandro Arribas.

OF