David Faitelson rompe el silencio tras polémico festejo de Cuauhtémoc Blanco

La victoria del América sobre Monterrey en la final del torneo Apertura 2024 dejó reacciones variadas por todo el país. Múltiples celebridades compartieron sus festejos y la celebración por el tricampeonato de las Águilas en el futbol mexicano.

Uno de los momentos más virales de aquel día fue la celebración de Cuauhtémoc blanco en la transmisión de TUDN, dónde el exfutbolista hizo una seña controversial hacia Ricardo La Volpe y David Faitelson, la cual no fue del agrado del comentarista y analista deportivo .

Faitelson, recién llegado este año a TUDN, compartió sus pensamientos sobre ese momento en una entrevista con La Opinión. El periodista relató el suceso como "un acto muy desafortunado por parte de Blanco, un acto donde demuestra su poca educación y su escasa cultura".

" Fue una situación poco afortunada, muy desafortunada. Ya al interior de la empresa están tomando las medidas que hay que tomarse, yo las aplaudo y también se las agradezco ", comentó David Faitelson.

La reacción de Faitelson y La Volpe a la celebración de Cuauhtémoc Blanco

También fue preguntado por como tomó la situación Ricardo Antonio La Volpe, quien también estuvo involucrado en el polémico final.

"No estamos para nada contentos, yo puedo hablar por mí mismo, pero sé también que el profesor Ricardo Antonio La Volpe tampoco está de acuerdo con lo que sucedió, creo que se rebasó un límite, entre lo que es, entendemos muy bien que se festeje y no tengo ningún problema, porque haya por lo menos conmigo, contacto físico, de que me zarandee ", mencionó a La Opinión.

Faitelson dice entender la euforia del momento, pero no aprueba dicho comportamiento.

"Entiendo muy bien que la posición de Cuauhtémoc Blanco es una posición de mucha pasión por el fútbol y su manera de ver el fútbol y más cuando se mezcla el América, pero me parece que caímos, o mejor dicho, cayó en una escena vulgar, totalmente reprobable ", expresó.

Usuarios en redes sociales dijeron que tanto Faitelson como La Volpe "perdieron la dignidad" por aumentar el rating de la transmisión. Cuando La Opinión preguntó sobre el tema, el periodista no consideró que fuera el caso.

"Yo me pregunto, perder la dignidad es que un tipo como Cuauhtémoc Blanco te haga o te lleve a una escena vulgar y tú no le respondas con un golpe, eso no es perder la dignidad, pero bueno, cada quien tiene una tabla de valores diferentes ", indicó.

Para finalizar, David Faitelson catalogó el suceso como "un error terrible".

" Es una escena que no tenía que haber ocurrido por respeto, primero a La Volpe, por respeto a mí también y también por respeto a los televidentes y respeto también a la gente que lo vio por redes sociales ", concluyó.

MBV