David Faitelson revela quién será el elegido de Chivas para ser su nuevo DT

David Faitelson aseguró que en Chivas "hay humo blanco", haciendo referencia a la fumata empleada el día de ayer para anunciar la elección de un nuevo Papa en la Iglesia Católica.

Con esta metáfora, el periodista deportivo propuso al español Domènec Torrent como el posible elegido para ocupar el puesto de director técnico de los rojiblancos.

En la actualidad, de cara al próximo Torneo Apertura 2025, el Guadalajara está en busca de su siguiente estratega para fortalecerse y salir de su estancamiento, pues quedaron eliminados en el actual Clausura 2025, mientras todavía eran comandados por Gerardo Espinoza.

" Parece que en Chivas finalmente hay humo, humo blanco, como lo hubo hoy en el Vaticano con respecto a la decisión de su nuevo entrenador. El español catalán Domenéc Torrent, que tuvo un muy buen torneo en su presentación con Atlético de San Luis, luego un torneo malo, sería el elegido para convertirse el nuevo entrenador de Chivas", manifestó Faitelson.

El periodista evaluó esta decisión como buena, aclarando que no ve ningún problema en el que podría convertirse en el próximo DT; la verdadera problemática estaría en el proyecto global del equipo.

"A mí me parece una buena decisión, yo no tengo nada en contra de Torrent como tampoco tenía con García o con Gago o con Paunovic, el problema en Guadalajara no es el nombre del entrenador, el problema en Chivas es tener un plan un proyecto y seguirlo a rajatabla y confiar en él y realmente apoyar decisiones para que este equipo de fútbol salga de mediocridad, de la pobreza, del marasmo deportivo en el cual se encuentra".

Domènec Torrent, uno de los candidatos para ser el próximo DT de Chivas

Domènec Torrent ocupa un lugar destacado en las listas de los entrenadores que podrían llegar a la dirección de Chivas para suplir a Gerardo Espinoza.

De convertirse en el director técnico del Guadalajara, Domènec sería el cuarto español en ocupar el puesto en los 119 años de historia del equipo.

Hace tan solo unos días, fuentes cercanas a EL INFORMADOR confirmaron que las charlas entre la dirigencia del Guadalajara y el técnico catalán van por buen camino.

En las conversaciones, el ex director técnico del Atlético de San Luis hizo algunas peticiones que, de no efectuarse, podrían obstaculizar su llegada al equipo. Entre ellas, el ibérico busca integrar elementos para su equipo de trabajo.

En la actualidad, ya hay un pre acuerdo económico, por lo que el tema de los refuerzos es lo único que mantiene alejado a Torrent para convertirse en el nuevo estratega de los Rojiblancos.

Con información de TUDN

