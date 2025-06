David Benavidez acusa a Canelo Álvarez de usar sustancias prohibidas

La rivalidad entre David Benavidez y Saúl "Canelo" Álvarez escaló a un nuevo nivel, pues recientemente el boxeador estadounidense aseveró que el mexicano hizo uso de sustancias ilícitas para combatir en algunas de sus batallas.

Esta fuerte declaración por parte de Benavidez se produce luego de que el pasado 25 de mayo una prueba realizada a Jaime Munguía para su pelea contra Bruno Surace resultara positiva por metabolitos de testosterona de origen exógeno.

Benavidez se lanza en contra de "Canelo" Álvarez

Al participar en el podcast Million Dollaz Worth of Game, Benavidez rememoró algunos de los grandes combates del tapatío, sin embargo, afirmó que hay algo que "mancha" su carrera.

El estadounidense declaró que presuntamente Saúl se había valido de sustancias no permitidas para enfrentar a Gennady Golovkin. De acuerdo con Benavidez, en ese momento de su carrera, el de Guadalajara "reventó sucio por clembuterol".

En la actualidad, la rivalidad entre estos dos pugilistas es uno de los temas más comentados en el mundo del boxeo. A pesar de que Benavidez ha anunciado en varias ocasiones su deseo de encarar al "Canelo" en el ring, este último ha mostrado poca disposición a enfrentarlo, especialmente por las faltas de respeto de David hacia Saúl y su familia.

En el podcast, Benavidez también comentó que no entiende los motivos por los que el tapatío no desea enfrentarse a él: "No entiendo por qué no quiere... especialmente considerando que todos en su equipo están usando esteroides, lo que significa que él también".

MB