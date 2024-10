Dani Alves hace su primera publicación en Instagram tras salir de prisión

El exfutbolista brasileño Dani Alves, de 41 años, quien continúa disfrutando de su libertad condicional, por lo menos hasta que la situación con su sentencia se defina y se firme, así como también hasta que se resuelvan los recursos a su condena a cuatro años y medio de prisión, y de otros cinco de libertad bajo vigilancia, alejamiento e incomunicación con la víctima durante un total de nueve años y seis meses, así como una indemnización de 150 mil euros y el pago de las costas del juicio, por el delito de agresión sexual que este cometió la noche del 30 de diciembre de 2022 en un baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, continúa con su vida.

El día de hoy lo dejó ver al regresar a sus redes sociales, las cuales tenía prácticamente abandonadas desde enero de 2023, cuando ingresó a prisión. Tras su salida de la cárcel, compartió en las plataformas digitales un dibujo de su hija con un corazón. Hasta el día de hoy no había compartido más imágenes.

En esta ocasión el protagonista de la publicación es el propio Dani Alves, quien aparece sonriente en una imagen. Solamente la ha acompañado con el símbolo de la suma y un corazón rojo.

Envía mensaje con su camiseta

No obstante, varios usuarios han señalado que la fotografía podría tener un mensaje oculto, el cual estaría en la camiseta del futbolista, en la cual se puede leer: “Good times are on the way”, lo cual se puede traducir como “lo mejor está por llegar”.

La fotografía de mensaje presuntamente “subliminal” en la ropa de Dani Alves, además, como en las anteriores publicaciones del que fuera futbolista del Barcelona, tiene los comentarios desactivados. La publicación lleva ya más de 700 mil “Me Gusta” en la plataforma.

El futbolista brasileño Dani Alves compartió su primera fotografía en redes sociales tras salir de la cárcel. INSTAGRAM/ Dani Alves

