Ya casi se cumple un mes de que Dani Alves fue detenido en Barcelona por una supuesta agresión sexual a una joven en un antro y las cosas cada vez se ponen más difíciles para el brasileño que disputó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La abogada de la presunta víctima, Ester García, dio a conocer que la joven se encuentra con temor todo el tiempo, pues la letrada confesó que su cliente se sorprendió cuando detuvieron a Alves y que todo pasó muy rápido.

"La víctima está aterrada de miedo, no se creía que Dani Alves terminaría en prisión y cuando esto sucedió me dijo: 'Me han creído'", detalló la licenciada para Mundo Deportivo. Tras una serie de análisis, las autoridades encontraron resto de semen del futbolista en el cuerpo de la joven y en diferentes puntos del baño del antro donde habrían sucedido los hechos.

La identidad de la joven aún se desconoce, por lo que, según Ester, ella vive con temor de que se filtre su nombre en los medios de comunicación, y por eso no ha dormido desde que declaró ante la Fiscalía, a pesar de estar ya medicada.

"Tiene pánico a que la identifiquen los medios. Además, tiene un tratamiento farmacológico para poder dormir, pero me dijo que no ha podido hacerlo desde que prestó declaración", expresó la letrada.

Dani Alves tiene todo en su contra, pero solo la ley de España será quien lo pueda juzgar, y cabe destacar que las mismas autoridades rechazaron la petición de libertad condicional que realizó.

LEE TAMBIÉN: Víctima de Dani Alves pide que siga en prisión al persistir el riesgo de fuga

OF