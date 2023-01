Un optimista Damar Hamlin pasó el martes su segundo día en un hospital de Buffalo, donde se somete a una serie de pruebas para determinar por qué sufrió un paro cardíaco la semana pasada, durante un partido de los Bills, y cuándo recibirá el alta.

"No estoy en casa todavía", tuiteó el safety. "Sigo pasando muchas pruebas. "¡Gracias especiales al (Centro Médico) General de Buffalo, no he recibido sino cariño desde que llegué!".

Asimismo, Hamlin pidió a sus seguidores que continúen orando por su recuperación. El Centro Médico emitió un comunicado, en el que informó que Hamlin se encuentra de buen ánimo, junto a sus padres Mario y Nina, y a su hermano menor Damir.

De acuerdo con el hospital, su equipo de médicos tiene la "tarea de identificar cualquier posible causa del evento, para potencialmente tratar cualquier patología que pudiera encontrarse y planificar su recuperación, alta y rehabilitación".

Tras el paro cardiaco, fue necesario aplicar a Hamlin maniobras de resucitación cardiopulmonar. El jugador se desplomó inmediatamente después de lograr un derribo que parecía de rutina durante el primer cuarto del partido del 2 de enero en Cincinnati.

Te interesa: Buffalo y Dolphins ganan sus respectivos duelos y chocarán en los playoffs de la NFL

Como parte de la jugada, Tee Higgins, receptor de Cincinnati, golpeó el pecho de Hamlin. La NFL canceló definitivamente el encuentro.

El safety de 24 años es originario de McKees Rocks, un suburbio de Pittsburgh, Pennsylvania. Pasó una semana en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, donde logró lo que según los médicos fue "una recuperación notable".

Tras recuperar la capacidad de respirar por su cuenta, caminar y hablar, Hamlin fue trasladado el lunes a Buffalo, para cumplir con la etapa siguiente de su tratamiento. Asimismo, está ahora más cerca de casa y de sus compañeros.

Tras permanecer en estado crítico durante días, los médicos señalan que Hamlin se encuentra ahora en condición estable.

Es noticia: Damar Hamlin muestra su apoyo a los Buffalo Bills con emotiva foto desde el hospital

El entrenador de los Bills, Sean McDermott y el gerente general Brandon Beane fueron de los primeros en visitar a Hamlin a su regreso a Buffalo..

Los Bills (13-3) vuelven a las prácticas este miércoles, a fin de prepararse para recibir el domingo a los Dolphins de Miami (9-8), sus adversarios divisionales, en un encuentro de la ronda de comodines de la postemporada.

IO