¿Cuáles son los números de "Chicharito" Hernández desde su regreso a Chivas?

Con el regreso de Javier "Chicharito" Hernández a Chivas, la ilusión de los aficionados rojiblancos se renovó, sin embargo, el goleador histórico de la Selección Mexicana no ha conseguido buenos números, luego de que las ausencias por lesión han mermado su rendimiento con el Rebaño.

Ante este panorama te presentamos los números de "CH14" en su regreso al "Rebaño Sagrado".

Desde el ansiado regreso del goleador histórico mexicano al Guadalajara, "CH14" ha conseguido disputar 694 de 3 mil 240 minutos posibles, ya que desde su llegada a Chivas el conjunto Rojiblanco ha disputado un total de 36 encuentros.

Hasta el momento, Javier Hernández suma un gol y una asistencia desde su llegada al Guadalajara, registro que se ha visto mermado ante las múltiples lesiones que ha presentado el delantero de 36 años.

Uno de los goleadores históricos del Guadalajara, Ricardo "Snoppy" Pérez consideró que el regreso de "Chicharito" ha sido desastroso, luego de que no ha cumplido con las expectativas que generó.

"Considero que ha sido desastroso, porque no le vamos a quitar el mérito que tiene Javier y los méritos que hizo en Europa, todo lo que ha hecho hay que tomárselo como bueno, desgraciadamente cuando tú hablas de lo bueno, lo dices, pero también cuando viene lo malo también lo tienes que decir", señaló.

El mejor momento de Javier Hernández con el Guadalajara se dio en el presente torneo, esto después de que disputó cuarto partidos consecutivos, sumando un total de 282 minutos, superando los 60 minutos por encuentro, algo que no había realizado desde su llegada a Chivas, convirtiéndose en el periodo con mayor actividad en su regreso al futbol mexicano.

Actualmente, "Chicharito" no ha disputado un partido los 90 minutos, el encuentro en el que más minutos registra fue en la fecha dos ante Tijuana, donde disputó un total de 88 minutos.

Las lesiones se han convertido en el peor enemigo de "Chicharito" desde su llegada a Chivas, después de que se ha perdido un total de 19 partidos por lesión, tres ausencias en el Torneo Clausura 2024, y 12 encuentros sin actividad en el Torneo Apertura 2024, además de la ausencia en tres partidos amistosos y dos más en Leagues Cup.

De igual manera, el "Snoppy" puntualizó que "Chicharito" debería de seguir los pasos de Andrés Guardado y pensar en el retiro, esto después de que su carrera ha venido a menos.

"Creo que en este momento Chicharito debería retirarse ya como lo hizo Guardado, me voy porque si no después su carrera se viene, de todo lo bueno que hizo le vas a hacer un porcentaje de cuánto es lo bueno y cuánto es lo malo y le va a cargar esto de haber venido a Chivas para que no sea tanto el logro que hizo", concluyó.

Desde su llegada al Guadalajara, Javier Hernández no ha conseguido superar la cifra de seis partidos consecutivos de actividad con el Guadalajara, ya que el máximo de partidos que registra en el presente torneo es de cinco juegos al hilo, mismos que ha realizado en dos ocasiones después de que las lesiones no han permitido tener regularidad.

