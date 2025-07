Cruz Azul, una pasión que se hereda

Con la visita de Cruz Azul a la cancha del Estadio Jalisco, aficionados al conjunto celeste de diferentes estados de la República se dieron cita en el Coloso de la Calzada Independencia para ver al club de sus amores.

Tal y como lo hizo Octavio Ángeles, aficionado celeste que viajó desde Guanajuato para ver al equipo del que su padre le heredó la pasión, por lo que ahora, en compañía de su familia, espera impregnar en sus hijos el cariño por Cruz Azul.

“La pasión del equipo, de mis amores, que es el Cruz Azul. Toda mi familia, por parte de mi papá, le vamos al Cruz Azul. Y mucha familia mía es de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, allá en Hasso, por lo que ya es una tradición familiar que se hereda”, señaló.

Ángeles reveló que la pasión por los colores celestes es una tradición, ya que su familia forma parte de la cooperativa de Cruz Azul, por lo que ahora pretende seguir el legado familiar con sus hijos.

“Ahora mis hijos ya... Es la tradición que me ha pasado mi papá a mí. Espero que sigan así y no cambien de equipo. Es la primera vez en el Jalisco, pero como me gusta mucho el fútbol y he jugado fútbol, pues inclusive voy a visitar otros equipos, aunque no sea el Cruz Azul”, agregó.

Al final, se dijo emocionado por el plantel que armó la directiva para el proyecto de Nicolás Larcamón.

“Pues esperemos que ahora sí salgamos campeones. La verdad, tiene una de las mejores plantillas de todos los equipos del fútbol mexicano, y es difícil porque también hacer jugar a tanta estrella es complicado. Entonces, ojalá sea en este torneo”, concluyó.

SV