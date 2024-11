A tres jornadas de que finalice el Apertura 2024, Cruz Azul puede romper récords como el club con más puntos, con más goles y con más victorias en un torneo corto.

La Máquina ya ostenta, junto al León, la marca de más puntos, por los 41 que consiguieron en el torneo Guard1anes 2021 (Clausura), donde además lograron su noveno campeonato.

En ese mismo torneo empataron el récord de más victorias el torneos cortos, 13, que comparten con Toluca, América y León; actualmente tienen 12 triunfos y 37 puntos, por lo que ambos récords lucen al alcance de sus manos.

La marca de más goles en torneos cortos la tiene Toluca, que en el Apertura 2002 hizo 55, en el actual Cruz Azul tiene 34, necesitaría auténticas goleadas para conseguir ese galardón; no obstante, más cerca está su propio récord goleador, pues en el Invierno 98 lograron 41 anotaciones, una meta más accesible.

Este equipo también podría darle a la institución su torneo con menos goles recibidos, pues apenas han sido ofendidos en nueve ocasiones; hasta ahora, su mejor defensa permitió 11 en el Guard1anes 2021, y lo más importante, la décima estrella de campeones en su escudo.

No obstante, ser un conjunto de época es sólo una posibilidad, mas no una responsabilidad, ya que a pesar de que pueden lograr esta hazaña, para Carlos Rodríguez lo primero es crecer como equipo y con eso pueden llegar los récords. "Cuando uno arranca un torneo nuevo tiene la ilusión de ganar cada partido. Al principio no se hablaba de ese récord, porque estábamos lejos y ahora estamos cerca, pero nosotros vamos con la misma línea, seguir creciendo como equipo, mejorando y mejorar al partido anterior. Si seguimos por esa línea estaremos más cerca del triunfo", indicó el volante nacido en Monterrey.

El presente del equipo cementero tiene contenta a toda la institución: "El equipo se siente muy bien, se sabe que el futbol también es de momentos, me han tocado los complicados y ahora se ha trabajado bien. La institución ha trabajado para que pasen estas cosas, con mucha ilusión de alargar estos momentos lo más que se pueda".

Dentro de todo lo bueno que es ser líder de la tabla y entrar directo a la liguilla, lo malo está en que "descansarán" alrededor de 20 días por la fecha FIFA de noviembre, en lo que se juega el play-in y los partidos de la Selección Mexicana, más Rodríguez descarta que exista presión por el riesgo de perder contundencia en la fase final. "No tenemos que ponernos esa capa de presión encima, sino respetarnos como equipo, ya casi termina el torneo y ese es el respeto que se debe tener; después, en liguilla, pueden pasar muchas cosas, pero el equipo y el cuerpo técnico trabajan muy bien. Tendremos muchos días para prepararnos muy bien", sentenció.

Esta noche La Máquina cerrará la actividad de la jornada 15 de la Apertura 2024 cuando reciba a Santos, antepenúltimo de la general.

Con información de SUN