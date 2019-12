Cruz Azul, en negociaciones con Sebastián Jurado

El uruguayo Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, indicó que ya negocian la incorporación del portero Sebastián Jurado, mientras el regreso del mediocampista argentino Iván Marcone está fuera de sus objetivos.

"Es una situación que la directiva está negociando (la contratación del joven guardameta)", apuntó a su salida del sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Así nuestro segundo día de pretemporada en Barra de Navidad. #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/3TXtNpfnM2 — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) December 10, 2019

Por otra parte, descartó que piensen en el regreso de Marcone, pero aclaró que no se puede descartar de manera definitiva en esta etapa de traspasos. "No está dentro de los planes, pero en este puesto todo puede suceder, no está dentro de nuestros planes", acotó.

Indicó que la baja por lesión del peruano Yoshimar Yotún se abre la posibilidad para que alguien llegue a ocupar ese puesto y cumplir de manera satisfactoria.

"Sin duda que, lamentablemente, Yoshimar tuvo una lesión que lo va a imposibilitar hasta dentro de dos meses, pero se está viendo y se está estudiando la posibilidad de la incorporación de alguien que pueda suplir su falta", estableció.

Explicó que analizan esta situación "y a esperar noticias de parte de la directiva con respecto refuerzos los necesarios para enfrentar los dos torneos".

"Los que necesite el equipo, no hay ningún número, es por necesidad en la cual estamos estudiando cada una de las posiciones y cada uno de ellos", sentenció.

AJ