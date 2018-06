Cristiano aún tiene mucho que dar: entrenador de Portugal

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, lamentó este sábado la eliminación de su equipo en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, al tiempo que expresó su deseo de que el equipo siga liderado por Cristiano Ronaldo, "que tiene mucho que dar aún al fútbol".

"Estoy convencido de que tiene mucho que dar en el fútbol. Hay un torneo en septiembre, la liga de naciones de la UEFA y esperamos que esté con nosotros para que ayude a los jóvenes, que necesitan el ejemplo del capitán", comentó.

El seleccionador aseguró que Ronaldo sabe jugar en equipo y que ningún jugador puede ganar un partido solo.

"Quiero agradecer a los jugadores su entrega, hicimos lo posible, pero no hay una victoria moral, sólo la de los puntos y tengo que felicitar a Uruguay", afirmó.

"Uruguay marcó dos goles y nosotros sólo uno. No se puede decir que hayamos cometidos errores. Sabíamos que venían jugando bien, estábamos preparados para afrontarlos, sabíamos que estaban bien en el centro del campo, intentamos ganarles la espalda en la primera mitad, no lo logramos bien, en la segunda tuvimos más acierto, tuvimos dos ocasiones muy buenas pero no lo logramos", señaló.

Santos se negó a hablar del arbitraje y aseguró que sus jugadores pudieron perder algo de concentración en algún momento del partido.

