Crezco más en el Betis que en el América: Diego Lainez a Miguel Herrera

Pese a que, en varias ocasiones, Miguel Herrera ha declarado que la salida de Diego Lainez al futbol de Europa fue precipitada, el volante del Real Betis lo refuta y asegura que -incluso como suplente- aprende más en el conjunto español que lo que lo haría con las Águilas.

"Yo respeto mucho a Miguel, pero claro que no estoy de acuerdo", asegura el tabasqueño, en entrevista con TUDN.

"Si yo estuviera en México, sería llamado más constante a la Selección Mayor y sin problema yo estaría en el América, pero al fin y al cabo estando aquí es donde creces. Crezco más aquí que con otro año en el América, como él dice".

Y aunque es casi un hecho que la directiva verdiblanca lo cederá para que tenga más minutos de juego (el Leganés es uno de los clubes interesados), Diego considera que -en este momento- no podría estar en un mejor lugar.

"Este año estoy aprendiendo lo que no hubiera podido aprender en otro lado, con eso me quedo", afirma. "La directiva ya decidirá lo mejor junto conmigo. Yo quiero seguir desarrollándome y demostrar mi futbol, quiero jugar, pero ahora mismo sólo pienso en el Betis".

Por si fuera poco, Lainez no olvida que se pagaron casi 20 millones de dólares por sus derechos federativos, lo que -para él- es la muestra clara de que le tienen fe, más allá de su poca actividad en el primer equipo.

"Creo que cualquier jugador al que le llegue un equipo y pague lo que pagó Betis por mí, no le dice que no; ninguno del futbol mexicano dice que no", subrayó. "Aparte, si ven esas cualidades es por algo".

"Rubi ha visto mi crecimiento, que ha sido constante y cuando me ha dado la oportunidad creo que he respondido de muy buena forma".

AJ