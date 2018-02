Creen que caso de Alanís con Chivas sentará un precedente

Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas, cree que el caso de Oswaldo Alanís, jugador de Chivas, sentará un precedente en el futbol mexicano.

Alanís fue separado del primer equipo de Chivas por negarse a firmar una renovación de sólo seis meses cuando se aproximaba el fin de su contrato. Al final, Jorge Vergara, dueño del equipo, dio marcha atrás a la decisión, afirmando que ayudarían al zaguero a que "cumpla sus sueños". Alanís tuvo minutos a partir de la jornada 6 del presente torneo y se rumora que saldrá a un equipo español el próximo verano.

"Su caso se va a quedar como el caso Bosman que fue el que rompió todo el tema de los pactos y las transferencias y de todo en Europa"

"En el tema Alanís hay un antes y un después. De hecho creo que su caso se va a quedar como el caso Bosman que fue el que rompió todo el tema de los pactos y las transferencias y de todo en Europa. No es lo mismo, pero para nosotros es el 'caso Alanís'. En México habrá un antes y después, siempre se va a tocar", explicó Ortiz a la cadena ESPN haciendo referencia al caso de 1995 en el futbol belga que permitió a los jugadores europeos cambiar de club al terminar su contrato sin que el nuevo club deba pagar una cuota de transferencia al club de origen.

La situación del jugador de Chivas fue una de las primeras pruebas para la recién formada Asociación de Futbolistas Mexicanos, que no actuó jurídicamente, aunque realizó gestiones por otros medios.

"Chaco (Giménez) habló con (Matías) Almeyda; Salcido estaba en medio porque habló con la directiva y con el jugador. Todos pensaban que Salcido no hacía nada y estaba como loco. Nosotros estábamos desde acá. Hubo una fusión en la que todos pusimos de nuestra parte, pero no se actuó jurídicamente porque no se necesitaba ya que el jugador no lo pidió. Lo de Alanís fue eso y a nosotros como Asociación nos dimos cuenta de que estamos unidos, de que queremos cambiar esto", dijo Ortiz.

"Chaco (Giménez) habló con (Matías) Almeyda; Salcido estaba en medio porque habló con la directiva y con el jugador"

El ex jugador reiteró su oposición al llamado "pacto de caballeros", uno de los motivos que dieron origen a la Asociación Mexicana de Futbolistas.

“El tema es que lo hacen como inventario, como si (el jugador) fuera un mueble y te vas por la parte deportiva es completamente ilegal porque no podemos hablar de si es bueno o malo, solo que es ilegal, que va en contra de la legislación, va en contra de la ley federal del trabajo, va en contra de los derechos humanos y de los estatutos de FIFA por lo que a final del día no hay mucho por debatir".

RR