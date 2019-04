Coyote, para devorar Lobos

Chivas tiene un nuevo comienzo hoy por la noche, cuando reciba a Lobos BUAP en la cancha del Estadio Akron.

Los rojiblancos presentan a Alberto Coyote como su nuevo técnico, luego de que el domingo despidieran a José Cardozo, tras la derrota ante Pumas.

Coyote, un referente del equipo en la década de los noventa, tendrá su segunda oportunidad como interino luego de que en el Clausura 2012 dirigiera dos partidos tras el despido de Ignacio Ambriz. Al ex volante no le fue bien, pues perdió 1-0 el Clásico Tapatío ante el Atlas y 3-1 con Pachuca.

Desde entonces, Coyote Tapia anduvo como entrenador de Fuerzas Básicas en Chivas y en Querétaro, y como auxiliar en Cimarrones de Hermosillo de la Liga de Ascenso, antes de ser parte del cuerpo técnico de José Cardozo.

Con y sin Alberto en el banquillo, hay algo que no cambia. Lobos BUAP es un rival al que se le tiene que ganar, no sólo por la diferencia de plantel a plantel, sino porque el Rebaño requiere de ese triunfo para mantener vivas sus esperanzas de Liguilla.

Por si no fuera suficiente, otro fantasma atisba el horizonte rojiblanco: el descenso. Así, el Rebaño debe empezar a sumar puntos desde ahora, pues comenzará la siguiente temporada en la parte baja de la tabla de cocientes.

“Nuestra realidad en este momento es ocuparnos del tema porcentual. Sobre lo emocional siempre intentaremos que el jugador esté lo mayormente motivado posible”, dijo Coyote en su presentación.

Guadalajara arranca la Jornada 13 fuera de puestos de Liguilla con 15 unidades, mientras que los Lobos de Paco Palencia apenas están un punto detrás del Rebaño.

La manada viene golpeada al estadio rojiblanco, pues cayó 4-0 en el derbi poblano ante los Camoteros, en un duelo de muchas circunstancias, pues los licántropos anotaron dos autogoles.

Para este cotejo, Coyote mandará modificaciones respecto a lo que venía utilizando Cardozo. Salvo la portería, todas las líneas tendrán al menos un cambio de acuerdo con el equipo que perdió con Pumas el domingo anterior.

Cardozo lamentó no haber contado con un mejor plantel ni con el apoyo de la afición. MEXSPORT/. Macías

Un ligero reproche

Luego de su despido de Chivas el domingo anterior, José Cardozo rompió el silencio en un programa de la cadena Fox Sports.

Sin comprometerse demasiado, el paraguayo deslizó un velado reproche a sus jugadores. Esto, cuando le preguntaron quién le había fallado, si la directiva o la plantilla. “José Luis (Higuera) siempre nos dio el respaldo, él tomó la decisión (del cese) porque tenía que tomarla, punto. A lo mejor el plantel no llenó todas las expectativas, no me defraudaron, pero no llenaron las expectativas”.

Cardozo también reconoció que nunca tuvo el apoyo de la afición. “Todos sabemos cómo llegué al equipo y que la gente nunca me aceptó realmente como entrenador de Chivas, que si ganábamos 1-0, que si jugábamos con línea de cinco, la realidad es que siempre fui muy criticado”.

Para la dirigencia sólo tuvo palabras de agradecimiento. “No tengo reproches, siempre la directiva fue cercana a nosotros. Cuando llegué la primera exigencia que tuve fue precisamente ésa. Les dije que necesitábamos un gerente deportivo y poco después llegó Mariano Varela. Con Amaury Vergara siempre todo muy bien, lógicamente esto se volvió insostenible. Con la directiva todo fue muy bueno, a mí sólo me faltó un jugador de los que pedí”.

Posibles Alineaciones

Chivas

1. Raúl Gudiño, 27. Carlos Villanueva, 4. Jair Pereira, 21. Hiram Mier, 3. Alejandro Mayorga, 10. Eduardo López, 20. Jesús Molina, 288. Fernando Beltrán, 11. Isaac Brizuela, 7. Alexis Vega, 9. Alan Pulido.

Suplentes: 34. Jiménez, 5. Marín, 28. Basulto, 6. Villalpando, 25. Pérez, 18. Cisneros, 23. Godínez.

DT: Alberto Coyote

Lobos BUAP

1. Antonio Rodríguez, 16. Michael Orozco, 3. Francisco Rodríguez, 30. Leiton Jiménez, 18. Aldo Cruz, 4. Joaquín Esquivel, 10. Abraham González, 19. Mauro Lainez, 14. Bryan Rabello, 33. Michaell Chirinos, 29. Leonardo Ramos.

Suplentes: 31. Canales, 2. Cercado, 6 Crisanto, 26. González, 20. Zárate, 28. Torres, 21. Y. Da Silva.

DT: Francisco Palencia

Árbitro: Óscar Macías Romo

HOY EN TV

Chivas vs. Puebla

21:00/Televisa 5/Azteca 7/TDN