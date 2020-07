Coronavirus no frenará el Mundial, afirma Comité Organizacional

La organización del Mundial de Qatar 2022 ha sufrido en su logística el impacto de la pandemia de coronavirus; sin embargo, promete que los preparativos de infraestructura estarán listos para el próximo año, incluso confían en rescatar el Mundial de Clubes 2020.

"Estamos siguiendo con los preparativos de infraestructura, hemos acabado la construcción de cuatro estadios, faltan cuatro más, el próximo año acabaremos con todo, en infraestructura, telecomunicaciones ya casi se termina.

"El Mundial de Clubes del 2019 fue un éxito, ojalá veamos qué pasa con el COVID-19 para este Mundial de Clubes, es un desafío muy grande, seguimos hablando con las confederaciones, para para completar sus campeonatos de clasificación", destacó Hassen Al-Thawadi, Secretario General del Comité Organizador de Qatar 2022.

Al-Thawadi, quien abrió el Foro del 45 aniversario de relaciones bilaterales entre México y Qatar, también resaltó que la organización del próximo Mundial está atenta a los protocolos de las diversas entidades deportivas, para evitar la propagación del coronavirus.

"Hay nuevas cosas que necesitamos concentrar después del COVID-19, ahora el mundo no está tan seguro de cómo vamos a salir de esta situación, pero hablamos con las ligas de Alemania, España e Inglaterra, para aprender de sus experiencias, también estamos en comunicación con los organizadores de Tokio, cómo han cambiado su operación para hacer los Juegos Olímpicos el próximo año".

Sobre las dudas más frecuentes, el Secretario General del Comité Organizador de Qatar 2022 señaló que existen dudas del exterior de Qatar sobre los derechos de las mujeres y el consumo de alcohol durante la justa mundialista.

"Sobre las mujeres, generalmente el mundo tiene una idea equivocada de Qatar. Conservamos algunas cosas diferentes, pero respetando los derechos de las mujeres, somos como todo el mundo. en la organización hay dirigentes mujeres, un ejemplo es la dirección de comunicación, en el equipo somos iguales con las mujeres y hombres.

"Por eso, el Mundial es importante para dejar un legado, abrir los ojos de todo el mundo... Es una oportunidad grande para destruir esos muros, explorar de qué manera somos realmente.

"En el tema del alcohol, siempre me preguntan lo mismo -ríe-. El alcohol no es parte de nuestra cultura, pero es bienvenido. No lo encuentran en todas las tiendas de Qatar. es una cuestión que experimentamos con aficionados del Monterrey en el Mundial de Clubes.

"¿Es caro? Aseguramos que no, trabajaremos con los precios, la locación de las tiendas y de su distribución en algunas Fan Zone para cuando lleguen cuando llegue Qatar 2022", concluyó en la charla en conjunto con Graciela Gómez , embajadora de México en Qatar, y con Mohammed Al-kuwari, embajador de Qatar en México.

AJ