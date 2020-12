Coronavirus: Cruz Azul presenta seis casos positivos de COVID-19

Cruz Azul no ha dejado el reflector de las redes sociales y los medios de comunicación durante estos días, pero ahora no solo por la eliminación ante Pumas y no llegar a la final, o cumplir 23 años sin título de Liga MX, sino además porque la Liga MX anunció que en La Máquina hay casos positivos de coronavirus COVID-19.

Mediante un comunicado, la liga dio a conocer que tras realizar 50 pruebas de COVID-19, entre personal del staff y jugadores, fueron seis los que resultaron positivos.

"De acuerdo con los protocolos de la Liga de Campeones de Concacaf, el Club Cruz Azul realizó la primera sesión de pruebas para la detección del COVID-19 previo a retomar su participación en el certamen donde enfrentará, en un inicio, a LAFC el próximo miércoles, 16 de diciembre en Orlando, Florida. Se realizaron 50 pruebas en todo el equipo, de las cuales, seis casos fueron positivos entre staff y jugadores".

La #LigaBBVAMX y @CruzAzulCD informan sobre la primera ronda de pruebas para la detección del COVID-19 previo a su participación en @TheChampions.



El equipo celeste retomará su participación en los próximos días en la Concacaf Liga de Campeones donde enfrentará a LAFC, todo se realizará en Orlando, Florida, en los Estados Unidos.

