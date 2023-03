Uno de los partidos más esperados por la afición al futbol a nivel mundial se vivirá este jueves y que acapara todos los reflectores. El partido de ida de la Semifinal de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona, que se disputará en punto de las 14:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, se vivirá en un marco contrastante entre ambas escuadras y ante los ojos del mundo entero que disfruta de estos partidos como si fueran de la misma ciudad condal o de la capital española.

Y aunque en la Liga viven realidades opuestas, en donde Barcelona se perfila para ser el campeón del futbol español, pero con el golpe de haber sido eliminados de la Europa League por el Manchester United, el cuadro merengue llega a este compromiso con la moral por todo lo alto, debido a que hizo lo que mejor sabe hacer, golear, gustar y ganar en un partido de Champions League.

Además, en cuanto a enfrentamiento directo entre ambas potencias futbolísticas en el orbe, en su último encuentro, con una gran actuación de Vinícius Júnior, el cuadro blanco derrotó 3-2 a los culés por la semifinal de la Supercopa de España.

El triunfo de los dirigidos por Carl Ancelotti permitió que el partido oficial número 246 entre ambos clubes se tiña de blanco. De esta manera, en el registro histórico, los merengues llevan una ligera ventaja con 98 victorias, frente a los 95 triunfos de los blaugranas.

No todo es miel sobre hojuelas para este partido en relación a sus ausencias, y es que ambos equipos llegan con bajas sensibles, aunque del lado catalán se hacen sentir con más fuerza. El conjunto blaugrana no contará con Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski y Pedri; aunque la buena noticia es que a último minuto se ha sumado Ansu Fati a la convocatoria.

Por el lado de los blancos, las lesiones han dejado afuera a David Alaba y Ferland Mendy. Sin embargo Carlo Ancelotti tiene la buena nueva de que ya que ha conseguido el alta médica del atacante Rodrygo Goes.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Real Madrid vs Barcelona

Jueves 2 de marzo de 2023

14:00 horas

Estadio Santiago Bernabéu

Sky Sports y Blue To Go