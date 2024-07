El plato fuerte de la fecha 3 de la Copa América se estará disputando entre las Selecciones de Brasil y Colombia cuando se vean las caras en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, este martes 2 de julio a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Por un lado, los cafetaleros ya tienen asegurado su pase a los Cuartos de Final, esto producto de las dos victorias que consiguió a costa de Paraguay (2-1) y Costa Rica (3-0), por lo que contra los brasileños únicamente estarán definiendo su lugar en el sector D.

Mientras que, la Verdeamarela aún podría quedar fuera de la ronda de eliminación en caso de que sufra un descalabro ante los colombianos y de que Costa Rica saque la victoria contra Paraguay. Por lo que es vital una buena actuación de Vinicius Jr. y compañía para evitar cualquier sorpresa, sobre todo, no volver a caer en la misma displicencia que se mostró contra los ticos a quienes no pudieron hacerles gol y mantener la confianza que recuperaron con la victoria vs los guaraníes (4-1).

En el historial, Brasil cuenta con una significativa superioridad sobre Colombia. Apenas hace 3 años, en la edición de la Copa América 2021 se enfrentaron por última vez, encuentro en que los cariocas se impusieron por 2-1 en la fase de grupos.

Para poder mencionar un triunfo de Colombia ante Brasil en Copa América, se debe de remontar hasta el 2015, cuando al compartir el Grupo C, Jeison Murillo realizó el gol con el lograron quedarse los tres puntos.

Entre diferentes competencias y compromisos amistosos, estas dos escuadras se han enfrentado entre sí en 36 ocasiones, resultando apenas cuatro victorias para los cafetaleros, por 21 de los brasileños y once empates.

Este juego cerrará la fase de grupos de la Copa América y podrá ser sintonizado a través de Azteca 7, TUDN, Canal 5 y el servicio de streaming VIX.

