El enfrentamiento que más expectativas genera de los cuartos de final de la Champions Cup Concacaf, tendrá su primer capítulo cuando Inter de Miami y Rayados se vean las caras este miércoles 3 de abril a las 18:00 horas en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, buscando una victoria fundamental que los acerque a las semifinales.

Además de estar en disputa el pase a la antesala de la gran final, todos los ojos están puestos en el posible regreso de Lionel Messi quien desde el 14 marzo no ha tenido actividad por una lesión en la pierna derecha; son tres juegos del equipo estadounidense en los que la ausencia del astro argentino ha sido la principal protagonista.

En palabras de Gerardo Martino, director técnico de Miami, a pesar de que se esperaba que Messi pudiera ver minutos contra el conjunto regio, aún no es oficial que el 10 pueda jugar, ya que lo primordial es cuidar la salud del jugador: “Mañana definimos, hoy no lo sé. Si bien, nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que para nosotros esto recién empieza, y no hay que poner en riesgo las condiciones física de nuestros futbolistas.”

La escuadra de Miami sin Lio registra una victoria, un empate y una derrota. No obstante, en todo de lo que va de la campaña ha presentado irregularidades, ya que se los siete duelos que han jugado en la MLS, tienen una marca de tres triunfos y un par de empates y otro de derrotas.

Por su parte, luego de perder su invicto en la Liga MX ante las Chivas, los Rayados tendrán que sanarse las heridas para seguir avanzando en la competición que se les da muy bien. Porque, pese a que no son favoritos en esta llave, tienen plantel suficiente para pelear por el boleto, puesto que, junto con el Miami, son dos de las plantillas más valiosas de toda la Concacaf.

Los dirigidos por Fernando Ortiz, se muestran como una de las mejores ofensivas y defensivas de la Copa de Campeones con 10 goles a favor y sólo dos en contra. Además, de que en este torneo aún se mantienen sin un rasguño al tener todos sus compromisos ganados, hasta el momento.

Hora del partido: 18:00 horas tiempo del centro de México.

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium.

MF