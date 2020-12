Concachampions: "Piojo" Herrera no teme a una 'cruzazuleada'

En la serie entre América y Atlanta United comenzó el 11 de marzo. Esa noche las Águilas ganaron 3-0 con goles de Leo Suárez, Henry Martín y Bruno Valdez, eso lo da como el gran favorito.

Pero Miguel Herrera no se ve como tal "llevamos ventaja, somos los que mejor ventaja traemos en las series, y queremos ampliarla para llegar a una semifinal. Lo de favorito o no, bueno, la tradición te marca como tal, y siempre va a estar ahí, algunos dirán que no, otros que sí. A nosotros siempre nos exigen ganar".

No teme que vaya a existir una cruzazuleada: "No me pongo en los pies de otro equipo. Tenemos una buena ventaja, pero no es definitiva. No vamos a manejar la ventaja, sino a ampliarla… La mejor forma de defender es ampliar la ventaja que tenemos".

Herrera, raro en él, se negó a dar la alineación de su equipo, ya que tiene muchas bajas por Covid y otras circunstancias.

"'El Oso' (Fernando González) no viene, Emilio Sánchez no viene, Mauro Lainez no viene, Henry ni viene y para acabarla Viñas no pudo entrenar porque los resultados de sus exámenes llegaron hasta la tarde. No puedo decir la alineación al 100 por ciento…".

Aparte de eso, tiene que lidiar con la actitud de Roger Martínez y Andrés Ibargüen, quienes están concentrados con el equipo, pero la directiva ya no cuenta con ellos para el próximo torneo.

"Todos los que están aquí tienen contrato, todos están metidos, conscientes de lo que se tiene que hacer".

JL