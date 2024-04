Los Tuzos del Pachuca consiguieron su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf al derrotar por 2-1 a Herediano en el estadio Hidalgo, resultado que dejó el global 7-1.

Los Tuzos se enfrentarán a las Águilas del América en las semifinales del torneo, duelo que genera muchas expectativas por el buen futbol que generan al enfrentarse ambas instituciones.

En lapsos de la primera parte, los Tuzos tuvieron ciertas complicaciones por irse al frente en el marcador, donde la defensa del conjunto costarricense se plantó bien ante las llegadas de peligro.

El descanso le sirvió a los dirigidos por Guillermo Almada, ya que en la parte complementaria llegaron los goles anhelados por la afición; Bryan González, al 47’, adelantó a los locales de cabeza, mientras que Salomón Rondón, al 59’, mandó por debajo de las piernas del guardameta su disparo para sumar el segundo.

“Si bien ganamos, no me gustó el partido; nos llevamos la clasificación, pero hay que seguir adelante”, señaló Almada al término del partido.

“No me interesa si América es favorito; me interesa hacer una buena propuesta y que salgamos a ganar. No vamos a modificar nuestra manera de jugar, sea ante América, Herediano; Real Madrid o Barcelona”, concluyó el técnico de los Tuzos.

Herediano no bajó los brazos, a pesar de la serie ya definida, y logró el de la honra desde los once pasos al 62’, con el cobro del mexicano Jesús Rubio.