Con Santiago Solari no iba a jugar hiciera lo que hiciera: Keylor Navas

Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, admitió que vivió una temporada complicada bajo el mando del técnico Santiago Solari, además de asegurar que la llegada de Zinedine Zidane al banquillo merengue le da esperanzas, por lo que se enfocará en mostrar un gran nivel.

El arquero del Real Madrid reconoció que vivió momentos complicados bajo la dirección técnica de Santiago Solari: "Ha sido una temporada bastante complicada, pero el futbol nos pone a prueba física y mentalmente. Lo hemos tratado de llevar lo mejor posible, sabiendo que todo puede salir mejor y estar preparado para cuando llega la oportunidad".

Navas afirmó que "sabía que no iba a jugar hiciera lo que hiciera" con Solari, aunque trataba de pensar en otros aspectos: "Trataba de enfocarme en que soy un privilegiado por estar en este club, en que tengo una familia por la que tengo que luchar y eso me motivaba a defender ese tipo de cosas".

En entrevista para la cadena de radio española COPE, Navas aseveró que la vuelta del técnico francés Zinedine Zidane al banquillo le hará bien al equipo: "Ahora hay que enfocarse en la nueva etapa con Zidane, disfrutar de lo que venga. Es un gran entrenador y él da oportunidades a todos los futbolistas".

El arquero tricampeón de Champions League con Real Madrid narró lo duro que fue la última jornada de Liga de Campeones de Europa: "La última jornada de Champions fue un día bastante feo. Ya estábamos clasificados, se le dio la oportunidad de jugar a casi todos mis compañeros y a mí no. Obviamente es difícil aceptarlo".

Sobre la competencia con el portero Thibaut Courtois, Navas aseguró que tienen una buena relación y que no toma nada personal: "Las competencias tienen que ser sanas, yo no tengo ningún problema en llevarme bien. Mi relación con él es normal. El entrenador toma una decisión y ya está".

Por último, Keylor Navas sentenció que su intención es seguir en el conjunto blanco: "Tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid. He dado todo por este club y lo seguiré dando, pero un año igual que éste no me gustaría volver a pasar".

