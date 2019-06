¿Cómo rueda el balón en la TV?

En 1992, siete equipos de la Primera División de México no tenían contrato de televisión. Desde elencos tradicionales como Toluca, Veracruz, Tecos y Morelia, hasta escuadras de poco arraigo en el Máximo Circuito como Querétaro, Pachuca y Correcaminos.

Para 2010 todos los equipos de lo que hoy es la Liga MX eran transmitidos por Televisa o TV Azteca, que, como buen duopolio, fijaban el precio de lo que querían pagar a los equipos por pasar sus partidos. Si una escuadra no aceptaba las condiciones de una de las televisoras, la otra no entraba a la oferta, por lo que no había mayor remedio que aceptar lo que les asignaban. Era eso, o quedarse sin uno de los principales ingresos de un equipo de futbol profesional. Negocio perfecto.

“Lo que hicimos fue romper la forma tradicional en cómo se hacían los negocios por los derechos de transmisión y la forma como la gente podía ver los contenidos deportivos

En 2012, León regresó a la Primera División y decidió romper paradigmas. Televisa y Azteca se repartían al recién ascendido; un año tú, el otro yo y por supuesto le daban migajas al Benjamín del circuito. Los Panzas Verdes dijeron no, vendieron sus derechos a Fox Sports, y la oferta televisiva del futbol cambió para siempre.

Al León le siguió al poco tiempo su hermano Pachuca, después Tijuana, Monterrey, y, para este Apertura 2019, Fox tendrá seis escuadras para convertirse en el dueño más importante de derechos de transmisión, sólo detrás de Televisa, que cuenta con siete equipos.

“Para 2015 determinamos que una de las estrategias para el crecimiento de nuestros canales y de las audiencias que estamos generando del futbol mexicano era ir por las transmisiones de Xolos de Tijuana, de Monterrey y del Santos, además de tener un acuerdo con Grupo Imagen para empezar a transmitir a los Gallos de Querétaro”, dice en entrevista Ernesto López, vicepresidente Senior de producción y programación de Fox Sports.

“Lo que hicimos fue romper la forma tradicional en cómo se hacían los negocios por los derechos de transmisión y la forma como la gente podía ver los contenidos deportivos”, completa.

¿Qué ventajas ofrecen a los equipos sobre la televisión abierta?

“Una de las grandes diferencias que hay es que la televisión abierta tiene espacios deportivos muy acotados a lo largo de su programación, porque tienen sus noticieros, sus series, sus telenovelas y nosotros en cambio tenemos contenidos deportivos todo el día. Eso, al momento de presentárselo a los equipos, ellos encuentran una mayor exposición de contenido. Las dos horas del partido, esas las vas a tener en televisión abierta o en televisión restringida, la gran ventaja de nosotros y que los patrocinadores de los equipos y los equipos en sí han visto, es que a lo largo del día los aficionados encontrarán información de sus equipos en nuestros canales y eso hace una continua exposición de sus marcas”, dijo Ernesto López, vicepresidente Senior de producción y programación de Fox Sports.

-¿Ha sido rentable transmitir el futbol?

-Es tan claro el beneficio que hoy por hoy Fox Sports es el canal deportivo de televisión de paga más fuerte, así que evidentemente ha habido ganancias tanto para los equipos como para nosotros.

Nuevos ricos

Fox paga a Monterrey 22 millones de dólares anuales por cinco años de contrato; Televisa le pagaba 9. A Santos y a Tijuana la cadena estadounidense les paga 12 millones anuales también por un lustro de convenio.

Cuando el futuro nos alcance

Roy Campos, consultor. @roycampos2

La irrupción de la televisión de paga en las transmisiones del futbol mexicano no es algo pasajero, sino la transición natural del negocio.

La tendencia va a la especialización, eso de que antes del juego te ponen una película vieja y después del juego un reality show, va a terminar”

Roy Campos, presidente de la consultora Grupo Mitofsky, señala que el gran reto será encontrar el equilibrio entre la televisión de paga y la señal abierta. “A dos de cada tres mexicanos les gusta el futbol, pero el futuro de los deportes es tener canales especializados. No tengo una mala opinión al respecto, al contrario, lo veo como algo bueno, sin embargo, entiendo la otra parte: un deporte tan popular como el futbol, definitivamente hay mucha gente que no quiere pagar por verlo. Yo, la única opción que veo para mantener tanto el negocio de los canales de paga, la especialización de estos canales, y la masividad de que mucha gente los pueda ver, son las transmisiones diferidas”.Para Campos, no hay marcha atrás en el nuevo modelo de transmisiones. “Actualmente en la televisión abierta todavía es negocio transmitir el futbol, pero en el futuro esto tendrá que mudar a la televisión especializada. En Estados Unidos todos los deportes son en televisión de cable y en canales especializados, no interrumpes ninguna programación. Hacia allá vamos todos”.