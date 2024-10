El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, confirmó que estará a cargo del partido de esta noche ante los Estados Unidos, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio AKRON, esto, después de que descartó que haya presentado un problema de salud, luego de que visitó al médico Rafael Ortega para realizarse unos estudios tras una intervención que se realizó en la espalda.

El director técnico nacional salió caminando de la clínica Medyarthros, y enfatizó en que no hubo algún inconveniente o alguna situación de emergencia, por lo que estará a cargo del equipo esta noche

"Todo muy bien, les comento rápido", reveló "El Vasco".

"Anoche fue Rafael Ortega, que es un buen cuate, y me invitó a conocer su clínica. Coincidió que hace un mes me operaron de la espalda y aproveché para que me viera de una vez. Todo está bien. Todo está perfecto para que pueda dirigir esta noche", señaló Javier Aguirre.

De igual manera, al llegar al hotel de concentración aseguró que fue a conocer la clínica y de paso hacerse un estudio, ya que no se encontraba bien, después de que no se había rehabilitado de manera adecuada, por lo que puntualizó que estará disponible para dirigir hoy.

"Ayer vino Rafa Ortega a cenar conmigo y me invitó a conocer su clínica. Le dije, un día iría, y fui porque me operaron hace un mes y medio de la espalda. Y no he andado del todo bien y no me he rehabilitado bien, y me dijo que viniera a verlo. No pensé que se iba a armar tanto revuelo. No luzco bien, pero estoy muy bien para dirigir esta noche", concluyó.

OF