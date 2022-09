La histórica goleada de 7-0 que le propinó el Club América al Cruz Azul, terminó por costarle el puesto de director técnico de La Máquina a Diego Aguirre, quien además abandonó México por la puerta de atrás.

Fue el pasado 20 de agosto, en la Jornada 10 del Apertura 2022 cuando Cruz Azul vivió una auténtica pesadilla ante su máximo rival. Casi un mes después, el uruguayo habló sobre cómo se dio la derrota ante las Águilas.

"Fue una experiencia rara porque fue un tiempo corto. No puedo decir que no afecta porque siempre llegas con ilusión de estar por mucho tiempo, pero fue algo raro porque los resultados no se dieron y sabíamos que íbamos a ser un equipo con dificultades en general, pero obviamente siempre te tienes fe de que las cosas salgan bien. Fue algo sorpresivo cómo se dieron las cosas y hay que convivir con eso", dijo el estratega Diego Aguirre.

Diego Aguirre agregó que no pudo ayudar en nada a su equipo, debido a que él estaba en un palco, cumpliendo con la sanción.

"Yo estaba suspendido, fue un juego que se dio con una expulsión y en México hay resultados abultados. Y fue algo inesperado y raro, todas las circunstancias del juego. Fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido", sentenció.

