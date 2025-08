El objetivo es claro para el jalisciense Gabriel Vázquez en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025: conseguir el sitio de honor en las dos pruebas que participará. El clavadista es uno de los atletas más destacados que integrarán la delegación mexicana, y no es para menos, ya que a su corta edad, cosecha múltiples éxitos que lo han convertido en una de las máximas promesas a nivel nacional en la disciplina.

Nacido el 28 de marzo de 2008, Vázquez Cio encontró en los clavados una oportunidad de calmar su hiperactividad y, a la postre, su más grande pasión. Gabriel fue parte de los jóvenes clavadistas que realizaron su debut en una competencia de fuerza mayor en la Copa del Mundo que se realizó en Guadalajara en abril pasado, consiguiendo un importante séptimo lugar y ahora tendrá la oportunidad de ir por el título continental a Asunción.

“Mi expectativa en Asunción es ganar oro en 3 metros individual y en 3 metros sincronizados. Ahorita estoy entrenando con un enfoque en la fuerza, el grado de dificultad ya no tanto porque lo domino más. Por lo que, de cara a competir en los Juegos Panamericanos, estoy haciendo mucha preparación en cuanto a la fuerza que es lo que se necesita en este tipo de competencias".

“Haber competido en una Copa del Mundo te da un poco más de confianza, ya que cuando están los chinos, la presión es menor. Pero, no hay que confiarse porque obviamente todos tenemos el talento y el nivel. En Asunción voy a competir en primera fuerza, voy a ir con clavadistas mayores que yo, así que espero una competencia muy reñida”, declaró Gabriel.

Gabriel también forma parte de la generación de clavadistas jaliscienses que está proyectada para el proceso olímpico de Los Ángeles 2028, por lo que confesó si existe una presión sobre sus hombros de cargar con las expectativas que se tienen sobre los atletas locales y el cómo afronta este importante reto.

“No es tanto la presión de ganar para asegurar un lugar es más bien disfrutar el proceso ya que falta mucho para Los Ángeles. Debemos de disfrutar el proceso que queda y echarle ganas en todas las competencias. Cuando empiezas a ganar varias competencias y te enfocas al 100% en el deporte, ya no puedes tener distracciones. Mi entrenador me dice lo que tengo que hacer, o por ejemplo Rodrigo Diego que es olímpico ya, también me dice lo que tengo que hacer, o qué me convendría más y me enfoco con base en eso”, concluyó Vázquez.

Palmareses de Gabriel Vázquez

Multimedallista en Olimpiadas Nacionales

Oro en 3m sincronizados en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados Brasil 2024

Séptimo lugar en la Copa del Mundo Guadalajara 2025

Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos Medellín 2025

Oro en 3m individual categoría 16-18 años

Bronce en 3m individual categoría abierta

Oro en 3m sincronizados

SV