Luego de que aficionados vivieran la histórica paliza (11-5) de México sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, la acción entre el catcher Will Smith y el bateador Randy Arozarena se volvió viral en redes sociales.

El polémico episodio tuvo lugar durante el primer turno al bat de "El Mariachi". Randy saludó al umpire y después hizo la seña para chocar puño con el catcher de los Dodgers, Will Smith, pero éste se negó a devolverse el gesto.

Randy Arozarena esperó que Will Smith contestara el saludo con la mano, pero al ver la negativa de Smith, se preparó para dar inicio a su gran actuación ante la novena estadounidense, en el estadio Chase Field, de Phoenix, Arizona.

La reacción se volvió viral de inmediato y desató la polémica entre la fanaticada mexicana, más, por tratarse de Randy Arozarena, un naturalizado de la novena tricolor que se ha convertido en uno de los consentidos del Tricolor.

En el año 2022, Randy Arozarena declaró abiertamente su deseo por representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol. Apoyado por las autoridades y hasta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió su objetivo y actualmente participa con el equipo verde.

Ante Colombia conectó un cuadrangular de tres carreras y hoy frente a Estados Unidos tuvo una magistral actuación, junto a Joey Meneses, la cual le dio el primer triunfo a los aztecas.

POR SI TE INTERESA: "Nos fue muy bien": López Obrador felicita al Tri de beisbol tras paliza a EU

"No me voy a poner a llorar"

En rueda de prensa, después de que culminara el partido, a Randy Arozarena se le preguntó sobre la situación vivida con Will Smith en la cancha, a lo que el México-cubano respondió con seriedad:

"Yo jugué con Smith cuando estaba en Triple A con los Dodgers, me dio gusto verlo, intenté saludarlo y me dejó con la mano estirada, pero qué le voy a hacer, no me voy a poner a llorar por eso, le di para adelante y le conecté dos dobles".

OF