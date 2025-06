El mexicano Isaac del Toro quedó como subcampeón del Giro de Italia 2025. Si bien lamentó no lograr la maglia rosa en la final, se mostró “orgulloso” y convencido de que puede volver “para hacer grandes cosas”. “Es una pena que no haya ganado, pero hay que admitirlo: eso me hace que tenga más hambre para otra ocasión. El que hace menos errores en estas carreras gana… y espero no tener el error de ayer (el sábado) en Le Finestre. Volveré pronto”.

El ciclista de Baja California se quedó la conclusión positiva de que puede conseguir grandes logros.

El británico Simon Yates conquistó el Giro de Italia, ganando finalmente la carrera que tantas veces se le había escapado. Después de atacar en la subida de la carretera de grava para tomar la maglia rosa en la penúltima etapa del sábado, ayer terminó casi cuatro minutos por delante del subcampeón Isaac del Toro.

El Papa León XIV bendijo a más de 150 ciclistas que participaron el domingo, en el Giro de Italia, cuando comenzó la etapa final de la carrera de tres semanas, con un recorrido sin precedentes por los jardines del Vaticano, detrás de la Basílica de San Pedro.

Después de entrar al Vaticano, Simon Yates y los líderes de las otras clasificaciones se bajaron de sus bicicletas y avanzaron para estrechar la mano del Papa, a quien se le presentó una réplica del maillot rosa del líder. “Ustedes son modelos a seguir para los jóvenes de todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos en esta última parte del Giro de Italia. Felicitaciones”, dijo el Pontífice.

Esta fue la primera vez que la ruta llevó al pelotón por un recorrido de tres kilómetros dentro de los muros del Vaticano. Llevar la carrera así se pensó originalmente como un homenaje al Papa Francisco durante el Año Santo de 2025, pero después de su muerte, León XIV decidió honrar el evento en su memoria.

El “Torito”, el nuevo ídolo

Decenas de ciclistas aficionados, gran parte de ellos vestidos de color rosa, rindieron ayer honor en la Ciudad de México a Isaac del Toro por haber terminado segundo del Giro de Italia con apenas 21 años de edad y quedarse con la maglia blanca al mejor ciclista joven de la vuelta italiana.

“Lo que hizo es una muestra de lo lejos que puede llegar; ayer (sábado) su equipo no lo apoyó, sino hubiera sido el campeón. Es un deporte duro el ciclismo y él regresará fuerte porque tiene mucho talento”, aseguró Emilia Ramos, una mujer de 42 años que formó parte de la rodada controlada a lo largo de Paseo de la Reforma que concluyó en el Ángel de la Independencia.

“¡Torito, torito, torito!”, cantaron algunos y otros imitaron movimientos del joven mexicano, que estuvo 11 días como líder del Giro y ganó maglia blanca por haber sido el ciclista menor de 23 años de mejor actuación en la prestigiosa carrera.

Durante casi dos semanas el de Ensenada, Baja California dio muestras de poseer numerosas herramientas para el ciclismo de ruta; bueno en las escaladas, hábil en las bajadas, y con gran capacidad para el sprint, el novato fue la gran sorpresa del Giro.

Del Toro fue superado el sábado en la penúltima etapa por el británico Simon Yates, quien saltó del tercer lugar de la clasificación al protagonizar una escapada que culminó con un espectacular cierre con la colaboración de uno de sus compañeros de equipo.

Yates terminó con tiempo de 82 horas 31:01 y 3:56 minutos de ventaja sobre el mexicano para quedarse con un título que le fue elusivo y que estuvo cerca de conquistar en 2018.

“Tiene carácter y estamos muy orgullosos de su gran actuación”, dijo Roberto Ramírez, quien hizo el recorrido vestido de rosa, el color del que se viste el líder del Giro.

Algunos simpatizantes del ciclista mexicano mostraron camisetas con su nombre, banderas, pancartas y comercializaron prendas de imitación alusivas al Giro y al corredor del equipo UAE, considerado ya como una de las promesas del ciclismo mundial.

Quienes echaron porras a Del Toro lucieron la indumentaria del ciclista de Ensenada.

La Presidenta felicita a Del Toro

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Isaac del Toro, por haber logrado un histórico segundo lugar en el Giro de Italia, donde se impuso el británico Simon Yates.

“Muchas felicidades a Isaac del Toro por su histórico segundo lugar en el Giro de Italia. A los 21 años es un orgullo para México. Tiene muchos años por delante para seguir triunfando. ¡Ánimo!”, expresó la Mandataria en una publicación en sus redes sociales.

Sheinbaum Pardo se refirió así a la campaña del originario de Ensenada, Baja California, quien durante 11 etapas mantuvo la maglia rosa de líder, la cual perdió en el penúltimo trayecto de la competencia italiana, pero aún así se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en este evento.

El del equipo UAE se convirtió además en el ciclista más joven en subir al podio del Giro de Italia en los últimos 85 años y el segundo más joven de la historia, sólo detrás del italiano Fausto Coppi, quien en 1940 se coronó en esa edición.

El joven ciclista se convirtió también en el primer mexicano en subir al podio de una Gran Vuelta ciclista, además rompió una racha de 23 años sin que un ciclista mexicano ganara una etapa del Giro, al coronarse en la etapa 17.

Del Toro comenzó como gregario del español Juan Ayuso, pero enseguida se vio como líder del UAE y del Giro.

“He sido optimista y muy feliz de ser el líder y espero para la próxima vez estar más cerca del ganador”, señaló Del Toro.

