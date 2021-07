Aunque no es lo más importante en estos momentos, es claro que Hirving Lozano no podrá continuar en la Copa Oro. ¿Se puede sustituir al jugador? La respuesta es no.

Según el reglamento de la Copa Oro 2021, en el capítulo 10: Listas de jugadores, apartado 10.4, el tiempo para hacer cambios, ya terminó, esto se debió hacer 24 horas antes del primer juego del torneo.

"10.4. Un jugador que figure en la lista final solo puede ser reemplazado durante la competencia en el caso de una lesión grave, hasta un máximo de 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Fase de Grupos, y debe salir de la lista provisional. Esto incluye también a los equipos clasificados de los Preliminares de Copa Oro hacia la Fase de Grupos. El remplazo debe ser aprobado por escrito por Concacaf o por el Comité Médico después de recibir y aceptar una evaluación médica detallada por escrito con el sello del médico o membrete válido en uno de los cuatro idiomas oficiales de Concacaf”, se lee.

“Concacaf o el Comité Médico aprobarán la solicitud si la lesión es lo suficientemente grave como para impedir que el jugador participe de La Competencia. Después de la aprobación, la Asociación nombrará inmediatamente un reemplazo e informará a la Secretaría General de Concacaf en este sentido. Se debe asignar al jugador suplente el número de camiseta del jugador lesionado a quien reemplazará".

Así que la Selección Mexicana seguramente se quedará solo con 22 futbolistas para lo que resta del torneo.

¿Quiénes estaban en la lista de posibles suplentes?

Javier Hernández del LA Galaxy.

Santiago Giménez del Cruz Azul.

Roberto Carlos de la Rosa del Pachuca

Rodolfo Pizarro del Inter Miami.

