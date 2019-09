Christian Pulisic evita compararse con Hirving Lozano

Christian Pulisic, flamante mediocampista de la Selección de Estados Unidos, evitó compararse con el mexicano Hirving Lozano previo a que ambos equipos se enfrenten este viernes en una nueva Fecha FIFA.

El ahora jugador del Chelsea de la Liga Premier Inglesa dijo que no daría una declaración como la que ofrecería el sueco Zlatan Ibrahimovic cuando se le preguntó quién de ellos dos ("Chucky" y él) era mejor.

''No voy a dar una respuesta a lo Ibra'', contestó antes de reir.

¿QUIÉN ES MEJOR, PULISIC O 'CHUCKY' LOZANO?#CentralFOX Así respondió el jugador de Chelsea a @ruubenrod ������:



"¡Oh Dios!, no te daré una respuesta "ESTILO IBRA", no sé qué decir porque yo no soy así, pero tengo confianza en mí" pic.twitter.com/riGb4uMv8x — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 4, 2019

Luego continuó: ''es difícil, no soy así pero tengo mucha confianza en mí mismo. No lo sé, no sé nada sobre eso. Es un gran jugador también, los dos somos jugadores. Es normal que nos comparen, pero no sé nada al respecto''.

Después cambió el tema de la conversación.

El jugador dice entender muy bien lo que significan los partidos ante el Tricolor, aunque estos sean de carácter amistoso. ''Siempre tenemos que pensar en ganarle''.

''Hay bastantes mexicanos aquí (en Nueva Jersey), me di cuenta de ello en la Copa Oro; es difícil igualarlos en esta cuestión, pero nosotros también tenemos un buen número de fans''.

OF