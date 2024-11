Christian Martinoli lanza contundente crítica a estrella de Televisa

Christian Martinoli es una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo en México, conocido por su estilo y química con colegas como Luis García y Jorge Campos. Su carisma y opiniones usualmente generan conversación, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo .

En una reciente transmisión junto a su excompañero Alex Blanco, Martinoli revivió anécdotas de su etapa como reportero en TV Azteca. Durante la charla, Blanco mencionó que sería invitado en el programa de Antonio de Valdés, quien es narrador de Televisa. Este comentario despertó una reacción inmediata de Martinoli, quien dejó claro que jamás participaría en dicho espacio.

El periodista deportivo expresó abiertamente su opinión sobre De Valdés, mencionando que no solo no existe una amistad entre ellos, sino que también recordó críticas directas que recibió de su parte.

“No iría, no se atreve a invitarme. Me tiró mierda; el único al que lo hizo en cincuenta años de carrera fue a mí. Tenían su campañita de desprestigio en 2018 y hasta nos hicieron un comercial” mencionó el cronista.

Antonio de Valdés, quien es una figura con un perfil más reservado y con décadas de trayectoria en la televisión mexicana , aún no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, las palabras de Martinoli dejan entrever que las diferencias entre ambos van más allá del ámbito profesional, tocando un plano más personal.

Con esta declaración inesperada, Christian Martinoli mostró la tensión que aún persiste entre él y ciertas figuras de Televisa, remontándose a conflictos del pasado que marcaron un punto en la rivalidad entre ambas televisoras.

AF