“Chofis” acepta que debe trabajar más para ser titular

El volante del Guadalajara Eduardo López, sabe que para ser titular deberá trabajar más de lo realizado hasta ahora, porque la disputa por un puesto titular estará cerrada y el técnico, José Saturnino Cardozo, es exigente para bien del equipo.



"Estoy dispuesto a jugar en la posición que sea, tengo que trabajar mucho para estar en el 11 titular, ahorita estoy jugando por izquierda, no tengo ningún problema si lo hago por derecha o por el centro, sé que puedo jugar muy bien y aportar".



El equipo ha trabajado muy bien, siempre con buen ambiente al interior buscando que las cargas pesadas sean más ligeras, así lo refirió "Chofis", quien aseguró que tienen al maestro perfecto para ofensivamente dar más.

"Parte del futbol es no perder la alegría, así es como he trabajado."

"Parte del futbol es no perder la alegría, así es como he trabajado, me he sentido muy bien, voy de menos a más, hay que prepararnos bien para el inicio del torneo. Es un buen cuerpo técnico y hay que aprovechar al entrenador, aprenderle mucho y va a ser de mucha ayuda para el equipo".



El grupo le ha dejado claro al cuerpo técnico que la lealtad al trabajo, siempre será a tope, sin escatimar en nada para poder realizar las cuestiones tácticas que solicite.



"Venimos haciendo las cosas bien, siempre estamos dispuestos a trabajar, le dijimos al entrenador que somos un equipo sano, que nunca se va a rendir y que siempre va a entregarse al 100 por ciento, tenemos que aprovechar esto para dar el máximo, obviamente la Pretemporada es para ir agarrando ritmo y confianza, ahora hay que esforzarnos y llegar muy bien preparados para los partidos amistosos y los torneos que disputaremos este semestre".

