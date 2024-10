Chivas vs. Atlas: El estadio AKRON será la clave

Alan Mozo se ha convertido en todo un referente para las Chivas, es un pilar en la línea defensiva del equipo y gracias a sus buenas actuaciones también ha sido el primero en defender el escudo y a sus compañeros cada que se presenta una situación adversa o de tensión.

Esta noche el estadio AKRON recibirá por vigésima ocasión una edición del clásico tapatío, por lo que el lateral habló sobre la fortaleza en la que se transformó la casa del Rebaño y cómo es prepararse durante la semana para afrontar este tipo de compromisos, que no se deben de perder.

“Hemos logrado que el AKRON se vuelva una fortaleza y no creo que sea nada más de los jugadores, también es de la gente que está apoyando en los partidos en Guadalajara, es algo muy destacable. Desde mi postura siento que el AKRON da una energía diferente, tanto a nosotros que estamos aquí, y me ha tocado venir también de rival, y la verdad cuesta muchísimo jugar en este estadio y qué bueno que lo hemos hecho pesar”, comentó.

“De cara a jugar contra Atlas, la preparación que yo manejo siempre es la misma, a los partidos siempre intento llegar en mi mejor momento, tanto física, mental como espiritualmente, pero sé que me hierve más la sangre cuando son estos partidos e intento que se refleje de donde me toque, ya sea en la cancha, en la tribuna o en la banca”, expresó el defensor.

Los rojinegros llegan a este Clásico Tapatío con tres derrotas consecutivas y suman la misma cantidad de juegos sin poder ganarle a las Chivas en Clásicos Tapatíos; sin embargo, Mozo dice no confiarse por el mal momento que vive Atlas, ya que este tipo de compromisos son distintos.

“Atlas un equipo que corre, lucha, tiene muy bien su idea y, sobre todo contra nosotros, casi siempre intentan sacar su mejor versión, y tanto ellos como nosotros sabemos que es un partido diferente, pero la verdad es que siempre intentamos guiarnos por lo que podemos hacer nosotros y este partido no va a ser la excepción”, comentó Mozo.

Por último, se dirigió a la afición rojiblanca para agradecerle el incansable apoyo que demuestran en todos los partidos y les aseguró que contra Atlas las Chivas resultarán vencedoras.

“Quiero agradecerles (a la afición) por su apoyo incondicional. Ya sea Clásico Tapatío o cualquier otro partido, siempre hacen valer nuestra localía, o de visita, y decirles que vamos a darlo todo, que se van a sentir bien representados, como siempre lo digo, que vayan al estadio, que prendan la televisión, que se junten con sus amigos, que va a haber un lindo espectáculo, que la rivalidad se quede en la cancha y Chivas va a ganar Clásico Tapatío”, concluyó.

En su paso por Atlas, Aldo Rocha ha mostrado amor a la playera. IMAGO7

Aldo Rocha resalta el significado del duelo

Uno de los jugadores más importantes del Atlas en la última década es sin duda Aldo Rocha. El capitán de los rojinegros ha sido claro durante la semana al expresar la importancia del Clásico, no solo por los puntos en juego, sino por el significado emocional y simbólico que tiene para la afición y para él como jugador.

“Al final lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo de la semana, y pensando en ganar el sábado que es lo más importante, sobre todo por lo que conlleva el partido, por lo que sabemos que implica que es para el aficionado, para la gente de aquí de Jalisco”, mencionó el capitán rojinegro.

Este Clásico es especialmente significativo para Rocha, quien ha sido una pieza fundamental en los logros recientes del Atlas, y ha desarrollado un fuerte vínculo emocional con el club.

“En realidad yo me siento muy identificado con este escudo, con este club, por la descripción que tiene, la pasión que transmite La Fiel, el sentirte identificado dentro del terreno de juego y luchar hasta el último momento con este escudo. Es algo muy lindo”, declaró Rocha.

LA VOZ DEL EXPERTO

Parece un Clásico desabrido

Ricardo “Snoopy” Pérez, exjugador de Chivas

Lo que parecía ser un Clásico Tapatío muy parejo por las circunstancias en las que llegan ambos equipos, para Ricardo “Snoopy” Pérez se vislumbra como un partido desabrido, ya que ninguna de las dos escuadras cuenta con un referente que se comprometa en este enfrentamiento. Además, asegura que Chivas no cuenta con una significativa superioridad sobre Atlas como antes.

“Será un partido desabrido. Los números ahí lo están demostrando, que ahorita son equipos de medio pelo, no pueden prender el Clásico porque no hay jugadores referentes, no hay ídolos, no hay futbolistas que se comprometan y que puedan prender un Clásico como anteriormente lo hacían. Se sabe que este Clásico es de mucha tradición y eso lo deben de saber los jugadores porque, sino entonces, qué están haciendo”.

Como análisis del partido en puerta, el exjugador rojiblanco pronóstica que a través de las individualidades es como Guadalajara podría llevárselo, en comparación a Atlas que deberá apoyarse en su sistema colectivo para intentar quedarse con la victoria.

“En la media cancha, Chivas tiene una fortaleza porque tiene cuatro jugadores que le dan el equilibrio, pero tienen que manifestarse individualmente y el Atlas lo deberá hacer grupalmente”, finalizó Pérez.

Un partido donde todo se empareja

Alberto Clark, exdirectivo de Atlas

Para el director de futbol del Club Necaxa, Alberto Clark, quien en el pasado fue directivo y entrenador de Fuerzas Básicas en Atlas, el Clásico Tapatío se presenta como un choque donde “todo se empareja”, sin importar la actualidad de cada equipo.

Clark, con su experiencia tanto en el banquillo como en la directiva, ofreció una perspectiva valiosa sobre lo que se espera del enfrentamiento entre los dos equipos más importantes de Jalisco hoy en el estadio AKRON.

Señaló que los Clásicos Tapatíos no se definen por los momentos que atraviesan los equipos en el torneo, sino por la intensidad con la que se juegan. “Yo creo que todos los Clásicos, y hablo desde el primer equipo a todas las categorías de Fuerzas Básicas, independientemente la posición en la tabla o el momento que lleva el equipo, son partidos muy parejos. Ahí se emparejan nóminas, se emparejan tablas de posiciones, se emparejan estados de ánimo, todos salen a ganar”.

El exdirectivo y entrenador de Atlas explica que, pese a la situación actual de ambos equipos, no se puede subestimar a ninguno en este tipo de partidos.

Atlas, aunque se encuentra en una “reingeniería” tras el bicampeonato y algunos cambios en el plantel, sigue siendo un equipo competitivo. Chivas, por su parte, llega inmerso en un ambiente de incertidumbre debido a la inminente salida de su entrenador Fernando Gago, pero estas situaciones no siempre determinan el desarrollo del Clásico.