Chivas vs. América: Álvaro Fidalgo no culpa al arbitraje por la derrota

Luego del descalabro contra el Guadalajara, el mediocampista Álvaro Fidalgo evitó hablar sobre el arbitraje de Drew Fischer, quien decidió no marcar una mano de Luis Romo en área chica, acción que hubiese representado penal a favor de América y que hubiera dado al cuadro azulcrema la oportunidad de tomar ventaja apenas al minuto 15’ del encuentro.

Ante ello, el jugador español evitó especular sobre la acción y aseguró que la derrota no estuvo condicionada por la decisión del arbitraje, pero sí consideró que lo más justo tuvo que haber sido un empate entre los dos conjuntos.

“No sé cómo está el criterio, porque con el tema de las manos en el área chica cada árbitro tiene una manera distinta de interpretar. No me voy a meter en el tema del árbitro, porque es una cosa complicada y no voy a poner la excusa de que perdimos por esa mano de Romo”.

“Quizá un empate hubiera sido lo justo por lo que hicieron los dos equipos en el campo. Pero bueno, quedan dos clásicos más y vamos a estar muy mentalizados de la importancia que tienen ambos. Tanto el del sábado, porque te dice mucho de cómo vamos a llegar el miércoles, y el del miércoles en casa, con nuestra gente, el cual es importantísimo para nosotros. Confianza 100% en el equipo, mostramos mil veces que podemos superar cualquier cosa, así que no va a ser diferente, estoy seguro”, manifestó Fidalgo.

Respecto a la jugada del gol en contra, Fidalgo le restó responsabilidad a Luis Malagón, quien tuvo una mala salida que provocó que el balón rebotara en el rostro de Sebastián Cáceres, indicando que el arquero azulcrema ha salvado en más ocasiones al conjunto.

“No creo que haya sido error de Malagón, simplemente tuvo mala suerte en el despeje y ya está. No se le puede llamar error a eso, la verdad. Y menos a Malagón que nos lleva salvando tantos y tantos partidos. Así que creo que es más una jugada fortuita para ellos”, finalizó el jugador.