El delantero Guillermo Martínez, quien este Clausura 2024 llegó como refuerzo a Pumas, tiene un objetivo claro: "Vine aquí a marcar mi propia historia". De cara al partido de esta noche contra Chivas está dispuesto a poner en alto el nombre de su actual equipo.

Lejos de querer aplicar una "ley del ex", "Memote" Martínez recordó su pasado como rojiblanco y se mostró agradecido por la formación que Chivas le instruyó. "Tuve un pasado ahí, pero mi presente es mucho mejor", platicó.

"Memote" no siente desesperación por imponerse a Chivas, le tiene respeto al Rebaño y si anota en el partido sólo sentirá una alegría normal, no soberbia, así fue contra Puebla. "El gol es alegría. El respeto a una institución no se mide si metes o no gol, sino saberte expresar bien del equipo en el que estuviste. Con Chivas estoy muy agradecido", confesó.

El enfrentamiento entre Chivas y Pumas es "algo muy especial". Asegura que no tiene dudas de que el partido será "atractivo" y buscará darle prioridad al equipo y no a buscar un título de goleo.

