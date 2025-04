Después de caer ante Chivas y desaprovechar la oportunidad de no caer al último sitio de la tabla de cocientes, el director técnico del Puebla, Pablo Guede, aseguró que se fue con mucha bronca del Estadio Akron, pues consideró que fueron superiores.

El estratega del cuadro de la Franja puntualizó en que ellos tuvieron más oportunidades que el Guadalajara y no pudieron conseguir el resultado esperado. De igual manera, enfatizó en que esta situación ha sucedido constantemente.

“La tónica de los últimos partidos. León nos mete un gol muy parecido al de hoy, esa es la realidad, estuvimos más cerca nosotros de oportunidades de gol. Me da mucha bronca perder así cuando el equipo fue superior y lo del tema porcentual ya no depende nosotros, ya no puedo decir nada”, señaló.

Al final, consideró que los resultados no se les han dado de la manera que esperaban.

“Yo creo que son un montón de cosas que nos han ido pasando, no fuimos capaces de darle la vuelta, pero sí creo que merecíamos al menos más de seis o siete puntos de lo que tenemos”, concluyó.

SV