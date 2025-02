El auxiliar técnico de Pachuca, Leonel Rocco, se fue molesto y frustrado por la derrota ante Chivas. Rocco aseguró que entregaron muchas ventajas ante el Guadalajara por lo que no consiguieron el empate tras diversos intentos.

“Ante los futbolistas que tiene Chivas no podemos entregar esas ventajas, son jugadores de gran calidad, intentamos por todos los medios y no pudimos llevarlos al trámite de lo que sería lo justo, pero al final nos vamos con mucha frustración pero nuestro objetivo es muy claro, queremos obtener el pase a la liguilla”, señaló.

Al ser cuestionado por el tema arbitral después de la queja que realizó Chivas, aunado a las protestas que ha presentado Pachuca en anteriores ocasiones, se limitó a no hablar del arbitraje.

“Yo no quiero hablar del arbitraje, no quiero hablar de ese tema, yo no prefiero hablar en su momento, me costó tres partidos después del encuentro ante Atlético de Madrid y prefiero evitar hablar sobre eso”, agregó.

Al final, puntualizó el trabajo defensivo que realizó el Guadalajara, pues consideró que fue la clave para que no llegara el tanto de la igualada en el partido, asegurando que no considera que el resultado fuera injusto.

“Lo que nos faltó fue hacer los goles, creo que tratamos por todos los medios de convertir, tiene un gran mérito lo que hizo Chivas al defenderse bien, intentamos pero no se nos dio, si es justo o no justo, ellos hicieron lo suyo”, concluyó.

SV