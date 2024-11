Este jueves 21 de noviembre se vivirá una edición más del Clásico Tapatío Chivas vs Atlas, esta ocasión, como parte del Play-In del Torneo Apertura 2024. Los equipos de Guadalajara saltarán a la cancha con la misión de no perder el juego para no quedar eliminados a la primera en la pelea por el boleto a la Liguilla, y con estadísticas que podrían influir de alguna manera en el resultado final.

En esta ocasión preguntamos a la Inteligencia Artificial por el equipo que ganará la serie, y que se medirá con el perdedor de la llave entre Xolos y América. La IA respondió que para determinar quién triunfará entre Atlas y Chivas en el Apertura 2024 es complicado, ya que depende de múltiples factores que no están completamente definidos por los resultados pasados. Sin embargo, al analizar el contexto y las estadísticas recientes ofrece este pronóstico:

Chivas

Fortalezas:

El Guadalajara cuenta con un plantel ofensivamente efectivo, reflejado en los 24 goles anotados durante el torneo.

Tienen experiencia en juegos de eliminación directa, lo que podría ser una ventaja psicológica.

Debilidades:

Inestabilidad interna debido a la salida del técnico Fernando Gago y problemas extradeportivos que podrían afectar la cohesión del equipo.

Defensivamente, aunque encajaron pocos goles (15), han mostrado vulnerabilidad en momentos importantes.

Atlas

Fortalezas:

Cierran el torneo en un momento sólido, con solo una derrota en los últimos seis juegos.

Tienen confianza tras haber vencido a Chivas en el último enfrentamiento (Jornada 11 del Apertura 2024).

Debilidades:

Su ataque ha sido menos efectivo que el de Chivas, con una tendencia a empatar partidos (7 empates en la fase regular).

Su posición general (décimo lugar) refleja cierta inconsistencia a lo largo del torneo.

Factores a considerar en el Chivas vs Atlas

La localía:

El partido se jugará en el Estadio AKRON, lo que da a Chivas el beneficio de jugar ante su público, un factor que podría inclinar la balanza.

Historial reciente:

Aunque Atlas ganó el último clásico, los duelos entre ambos suelen ser muy cerrados, donde pequeños detalles deciden el resultado.

Con base en el análisis, el partido parece estar equilibrado. Sin embargo:

Si Atlas logra aprovechar su buen cierre de torneo y la presión que pesa sobre Chivas, podrían ganar el duelo.

Si Chivas mantiene la concentración y logra capitalizar su localía y efectividad ofensiva, tienen una ligera ventaja.

¿Y quién ganará el Clásico Tapatío según la IA?

Por el momento, dice la IA, la ligera ventaja estadística y emocional parece estar con Atlas por su victoria reciente y solidez en los últimos partidos. Sin embargo, en un clásico tan parejo, todo dependerá del desempeño en los 90 minutos.

El partido Chivas vs Atlas del Play-In será este jueves 21 de noviembre a las 19:05 horas.

