La pasión por el futbol no tiene fronteras y en un Clásico Tapatío se vive diferente, tal y como lo demostró Iván Lee, un coreano mexicano aficionado del Atlas, quien por herencia de su madre, adoptó la pasión por los colores rojinegros.

Iván asistió este jueves a la cancha del Estadio AKRON para vivir el Clásico Tapatío apoyando los colores rojinegros, de los cuales se enamoró gracias a su madre y abuelo, quienes le convencieron de vestir los colores sobre los de Chivas.

“Soy mitad coreano, mitad mexicano. Mi mamá le va al Atlas, pues, con el tiempo que yo iba al estadio con mi mamá, la acompañaba hasta con mi abuelito, y ahí, no le iba la verdad al Atlas, pero ya con el tiempo, pues te agarra la emoción y el fanatismo, y ya te vas enamorando de los colores, el rojinegro me convenció”, señaló.

El aficionado coreano más rojinegro aseguró que lleva los colores del Atlas en sus visitas a la tierra natal de su padre, por lo que aseguró que les muestra cual es el equipo más importante de Guadalajara, además de que piensa en llevar camisetas para regalárselas a sus parientes y que el escudo Rojinegro esté en gran parte de Asia oriental.

“Sí, sí, de hecho, sí me llevo mis camisetas, no regalo ninguna, pero me ven puesto y me preguntan de qué equipo es, y ya les explico, les digo que es el más grande de Guadalajara y todo. Sí, como recuerdo, la verdad sí he pensado, de hecho, sí se las voy a llevar cuando vaya, ya había pensado en eso, pues porque se va a hacer un recuerdo muy bueno de Guadalajara, de donde actualmente vivo y que el escudo del Atlas este por todo el mundo” concluyó.

SV